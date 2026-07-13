پخش زنده
امروز: -
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ساعت ۱۳:۴۵ امروز دوشنبه، نقاطی در شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ساعت ۱۳:۴۵ امروز دوشنبه، سه نقطه در شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
ولیالله حیاتی با اشاره به آغاز ارزیابیهای اولیه در منطقه افزود: تا این لحظه مجروحیت یک نفر در پی این حادثه گزارش شده است.
به گفته وی، جزئیات و گزارشهای تکمیلی پس از بررسیهای نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
استانداری خوزستان آمار قربانیان حمله ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه امروز دشمن آمریکایی به آبادان را ۲ شهید و ۳ مجروح اعلام کرد.
ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان یادآور شد: بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیر ماه نقاطی از شهرهای آبادان، اهواز، شادگان، دزفول، امیدیه، بندرماهشهر، اندیمشک و بهبهان مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفتند.
او افزود: در ساعت یک و ۴۰ دقیقه نقاطی در شهرستانهای بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفتند.
حیاتی ادامه داد: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه نیز ۴ نقطه در شهرستانهای امیدیه و ماهشهر و در ساعت ۲ بامداد نیز یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفتند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز نیز نقاطی در شهرستانهای آبادان و شادگان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.