عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع انرژی، امکان صرفه‌جویی ۱۵ تا ۲۵ درصدی در مصرف انرژی کشور فراهم می‌شود و این میزان می‌تواند به تأمین برق بخش صنعت اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست بررسی وضعیت برق صنایع، از آماده بهره‌برداری بودن سامانه جامع انرژی خبر داد و گفت: این سامانه به‌زودی رونمایی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی آن، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد در مصرف انرژی کشور صرفه‌جویی ایجاد شود.

وی افزود: میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این سامانه می‌تواند در اختیار بخش صنعت قرار گیرد و بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت تأمین برق واحد‌های تولیدی را برطرف کند.

حسینی‌کیا همچنین بر تسریع در اجرای این سامانه تأکید کرد و گفت: لازم است سال آینده نیز با بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط، از جمله احکام برنامه توسعه و سایر قوانین حوزه انرژی، زمینه بهبود وضعیت تأمین انرژی و حمایت از تولید فراهم شود.

وی اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی را نیز از دیگر الزامات حمایت از بخش صنعت دانست و اظهار کرد: با اتخاذ تصمیمات مناسب در این حوزه، می‌توان گام مؤثری برای تقویت تولید و کاهش فشار بر واحد‌های صنعتی برداشت.