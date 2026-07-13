همزمان با پایان مراسم تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس، آیین بزرگداشت، سوگواری و ادای احترام به شهید امت اسلامی در مناطق مختلف پاکستان همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ صد‌ها نفر از مردم شهر «کوهات» در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان با حضور در مراسم تشییع نمادین، بار دیگر ارادت خود را به امام شهید ابراز کردند و با برگزاری آیین‌های عزاداری یاد و راه ایشان را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان با حمل تصاویر و پرچم‌های عزا، در فضایی آکنده از اندوه به سوگواری پرداختند، اشک‌های حاضران و شعار‌های آنان در حمایت از آرمان‌های امام شهید، جلوه‌ای از تأثر عمیق مردم پاکستان از فقدان زعیم امت اسلامی را به نمایش گذاشت.

سخنرانان این مراسم با تأکید بر ادامه راه و اندیشه امام شهید، وحدت امت اسلامی، ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از ملت‌های مظلوم را از مهم‌ترین میراث ایشان دانسته و بر ادامه این مسیر و خونخواهی شهدای جبهه مقاومت اسلامی تاکید کردند.

مراسم بزرگداشت و سوگواری برای امام شهید طی روز‌های اخیر در شهر‌های مختلف پاکستان از جمله اسلام‌آباد، کراچی، لاهور، پاراچنار، اسکردو و اکنون کوهات برگزار شده و همچنان در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد.