کاهش هزینه احداث باغ با توسعه نهالهای چندرقمی در نظر آباد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد از توسعه استفاده از نهالهای چندرقمی در باغهای این شهرستان خبر داد و گفت: این روش نوین میتواند ضمن افزایش بهرهوری، هزینههای اولیه احداث باغ را نیز کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، الماسی اظهار کرد: درختانی مانند گیلاس برای دستیابی به باردهی اقتصادی، نیازمند گردهافشانی متقابل هستند و استفاده از نهالهای چندرقمی، با پیوند چند رقم سازگار روی یک پایه، راهکاری علمی برای افزایش عملکرد و استفاده بهینه از فضای باغ به شمار میرود.
وی افزود: برآوردهای جهاد کشاورزی نشان میدهد بهرهگیری از نهالهای اصلاحشده و چندرقمی میتواند هزینههای اولیه احداث باغ را تا ۲۵ درصد کاهش دهد. این موضوع بهویژه برای باغداران مناطق کوهپایهای که با محدودیت زمین و منابع روبهرو هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد با اشاره به مزایای این شیوه گفت: استفاده از نهالهای چندرقمی، علاوه بر کاهش نیاز به کاشت درختان گردهدهنده مجزا، موجب استفاده بهینه از زمین، افزایش راندمان تولید و ارتقای بهرهوری باغها میشود.
الماسی تصریح کرد: توسعه روشهای نوین باغداری و تولید نهالهای علمی و اصلاحشده، یکی از رویکردهای مهم بخش کشاورزی برای افزایش تولید، صرفهجویی در منابع و حرکت به سوی کشاورزی پایدار است.