با ورود ۳ میلیون مترمکعب حق‌آبه، بیش از ۷۰ درصد از پهنه تالاب بین‌المللی قوپی‌باباعلی مهاباد احیا و کانون‌های گرد و غبار در این منطقه مهار شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اعلام این خبر گفت: در پی تأمین حق‌آبه تالاب از رودخانه مهاباد و همکاری مدیریت منابع آب، علاوه بر احیای بخش قابل توجهی از این زیست‌بوم، شاهد بازگشت حیات و پوشش گیاهی به این تالاب هستیم.

فاروق سلیمانی افزود: اکنون ۳۰ درصد از مساحت تالاب دارای آب است و سایر بخش‌ها نیز با رویش دوباره درختچه‌های گز و پوشش گیاهی مناسب، به شرایط پایدار رسیده‌اند که این امر مانع از شکل‌گیری کانون‌های ریزگرد در منطقه شده است.

وی با اشاره به بازگشت صد‌ها قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی به این زیستگاه اظهار کرد: حضور گونه‌هایی همچون فلامینگو، چنگر، اردک تاج‌دار، نوک‌خنجری و آبچلیک، طی دو دهه اخیر کم‌نظیر بوده است.

سلیمانی ضمن تأکید بر اهمیت این تالاب ۵۰۰ هکتاری که در کنوانسیون رامسر نیز به ثبت رسیده است، تصریح کرد: سال ۱۴۰۳ برنامه مدیریت جامع تالاب با محوریت مدیریت آب و خاک و حفاظت از تنوع زیستی تصویب شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد در پایان از اهالی روستا‌های همجوار خواست با توجه به فصل جوجه‌آوری پرندگان، از تردد‌های غیرضروری و ایجاد مزاحمت برای این مهاجران بهاری خودداری کنند.

تالاب بین‌المللی قوپی‌باباعلی در ۳۰ کیلومتری شمال‌شرق مهاباد واقع شده و یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در این شهرستان است.