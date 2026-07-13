به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای سال جاری ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های نهضت ملی مسکن استان تأمین و تخصیص یافته که نیمی از آن به صورت نقدی و نیمی دیگر از طریق تهاتر است.