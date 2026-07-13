اختصاص اعتبار برای پیشبرد طرحهای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی خبر داد و گفت: این منابع برای ادامه اجرای طرحها و توسعه زیرساختهای مورد نیاز هزینه خواهد شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی گفت: از ابتدای سال جاری ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های نهضت ملی مسکن استان تأمین و تخصیص یافته که نیمی از آن به صورت نقدی و نیمی دیگر از طریق تهاتر است.
وی افزود: اکنون ۳۹ سایت با ظرفیت اسکان ۴۶ هزار خانوار در استان در دست اجراست و تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح ها با هدف تسریع در اجرای عملیات و تکمیل زیرساختها ادامه دارد.