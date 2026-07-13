تکمیل بازارچههای نیمه تمام گامی برای حمایت از بانوان کارآفرین
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تکمیل بازارچه های نیمه تمام را از اولویت های اصلی برای حمایت از بانوان کارآفرین عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین نشست بانوان کارآفرین استان کهگیلویه و بویراحمد با شعار «باهم برای ایران» و با هدف همافزایی در راستای توسعه اقتصادی، با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با در این نشست با اشاره به مشکلات بانوان کارآفرین، گفت: نمایندگان این حوزه باید وضعیت بازارچههای نیمهتمام را در قالب گزارشی رسمی به استانداری ارائه کنند تا موضوع در شورای برنامهریزی استان بررسی و فرمانداران نیز اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری از این بازارچهها را در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها پیشبینی کنند.
تسهیلات ارزانقیمت با ارائه طرح توجیهی
وی با اشاره به راهکارهای تأمین مالی کسبوکارها، افزود: بانوان کارآفرین به جای دریافت وامهای شخصی با سود بالا، میتوانند با ارائه طرحهای توجیهی به دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی یا ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تسهیلات تخصصی با نرخ سود پایین و شرایط مناسب بهرهمند شوند.
محمدی ادامه داد: طرحهای مصوب دستگاههای اجرایی و شورای توسعه و برنامهریزی استان با شرایط مطلوبتری به بانکها معرفی میشوند و این روند، مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی را برای کارآفرینان هموار میکند.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد هم در این نشست با تأکید بر نقش بیبدیل زنان در پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: زنان کارآفرین استان دوشادوش مردان برای ایجاد تغییرات مثبت در چرخه اقتصادی تلاش میکنند.
شهلا محمدحسینی با اشاره به رویکرد این نشست افزود: هدف ما در این جلسات، شناسایی چالشها و آسیبشناسی مسائل حوزه کسبوکار بانوان است تا با ایجاد گفتمانی سازنده، زمینه برای رفع موانع موجود فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از کلنگزنی سه غرفه ویژه توانمندی بانوان در شهرستانهای بویراحمد، گچساران و دهدشت خبر داد و آن را گامی برای حمایت از تولیدات بانوان استان دانست.