معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تکمیل بازارچه های نیمه تمام را از اولویت های اصلی برای حمایت از بانوان کارآفرین عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نخستین نشست بانوان کارآفرین استان کهگیلویه و بویراحمد با شعار «باهم برای ایران» و با هدف هم‌افزایی در راستای توسعه اقتصادی، با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با در این نشست با اشاره به مشکلات بانوان کارآفرین، گفت: نمایندگان این حوزه باید وضعیت بازارچه‌های نیمه‌تمام را در قالب گزارشی رسمی به استانداری ارائه کنند تا موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی و فرمانداران نیز اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از این بازارچه‌ها را در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها پیش‌بینی کنند.

تسهیلات ارزان‌قیمت با ارائه طرح توجیهی

وی با اشاره به راهکارهای تأمین مالی کسب‌وکارها، افزود: بانوان کارآفرین به جای دریافت وام‌های شخصی با سود بالا، می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیهی به دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی یا اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تسهیلات تخصصی با نرخ سود پایین و شرایط مناسب بهره‌مند شوند.

محمدی ادامه داد: طرح‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با شرایط مطلوب‌تری به بانک‌ها معرفی می‌شوند و این روند، مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی را برای کارآفرینان هموار می‌کند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد هم در این نشست با تأکید بر نقش بی‌بدیل زنان در پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: زنان کارآفرین استان دوشادوش مردان برای ایجاد تغییرات مثبت در چرخه اقتصادی تلاش می‌کنند.

شهلا محمدحسینی با اشاره به رویکرد این نشست افزود: هدف ما در این جلسات، شناسایی چالش‌ها و آسیب‌شناسی مسائل حوزه کسب‌وکار بانوان است تا با ایجاد گفتمانی سازنده، زمینه برای رفع موانع موجود فراهم شود.