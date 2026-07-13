هشدار گرمازدگی در روزهای تابستان
رییس اورژانس استان البرز با هشدار نسبت به افزایش خطر گرمازدگی در روزهای گرم سال، بر مصرف مداوم آب، استفاده از میوهها و سبزیجات آبدار و پرهیز از حضور طولانی مدت در معرض نور مستقیم خورشید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مهدوی گفت: افرادی که با توجه شرایط شغلی یا فعالیتهای ورزشی مجبور هستند ساعتهای طولانی زیر نور مستقیم خورشید باشند، بیشتر از دیگران در معرض گرمازدگی قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه نوشیدن آب مهمترین اقدام برای پیشگیری از گرمازدگی است، گفت: افرادی که در محیطهای گرم فعالیت میکنند باید همواره آب همراه داشته باشند و در فواصل زمانی کوتاه آن را مصرف کنند تا بدن دچار کمآبی نشود.
رییس اورژانس استان گفت: در صورت مشاهده علائمی مانند بیحالی شدید، سردرد، سرگیجه، تهوع، افت فشار، رنگپریدگی یا گرفتگی عضلات، باید با اورژانس تماس گرفته شود.
به گفته مهدوی، در چنین شرایطی بهترین اقدام، انتقال فرد به محیط خنک و کاهش دمای بدن با استفاده از پارچه یا حوله مرطوب و خنک است افراد سالخورده، بیماران، کودکان و خانمهای باردار باید حتی الامکان از حضور در زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنند.