به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی المیادین در خبری فوری به نقل از خبرنگار خود از تجاوز و حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا خبر داد.

رسانه‌های یمنی باند‌های فرود و برخاست هواپیما در فرودگاه بین‌المللی صنعا را در این حملات هدف گرفته شده است.

در همین حال سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به حمله فرودگاه صنعاء اعلام کرد: دشمن جنایتکار سعودی در تجاوزی ظالمانه و آشکار، فرودگاه بین‌المللی صنعاء را با چندین حمله هوایی هدف قرار داد.



او افزود: تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داد و این کشور باید پیامدهای تجاوز خود را بپذیرد. تأکید می‌کنیم که تجاوز عربستان بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

صنعاء: هواپیمای ایرانی و هیئت رسمی یمن به سلامت فرود آمدند



وزارت حمل‌ونقل یمن اعلام کرد، هواپیمای ایرانی که حامل جمعی از شهروندان و هیئت رسمی یمن بود، به سلامت در خاک این کشور فرود آمده اند.



وزارت حمل و نقل دولت یمن در این خصوص اعلام کرد، «با وجود بمباران و تهاجم به فرودگاه صنعاء، رژیم سعودی نتوانست از فرود هواپیمای حامل افراد در راه مانده، بیمار و هیئت رسمی جمهوری یمن جلوگیری کند و آنها به سلامت در خاک میهن فرود آمدند».

وزارت خارجه یمن: ما با اتکا به خداوند، وارد یک مرحلهٔ جدید خواهیم شد تا حقوق خود را به‌طور کامل به‌دست آوریم.

وزارت خارجه یمن افزود : رژیم سعودی متوجه خواهد شد که خود را در یک بن‌بست استراتژیک بزرگ قرار داده و در نتیجه، هزینه‌های سنگینی را متحمل خواهد شد.

مقام یمنی: ارتش یمن برای هر سناریوی عربستان آماده است

یک منبع بلندپایه یمنی گفت: شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا قابل بازگشت نیست. ارتش یمن در آمادگی بالایی به سر می‌برد و برای همه سناریوها آماده است و عواقب هرگونه تشدید تنش، بر عهده عربستان سعودی خواهد بود. کسی که صلح را مختل می‌کند، عربستان سعودی است که مرحله را به خوبی بررسی نکرده و برای ترسیم تصورات خود به مزدورانش متکی است. هرگونه اقدام نسنجیده ریاض و مزدورانش، ما را به مرحله جدیدی منتقل خواهد کرد. ریاض نمی‌تواند پشت ابزارهای خود پنهان شود و اقتصاد، فرودگاه‌ها و بنادرش در آتش هر حماقتی که مرتکب شود، خواهد سوخت. مزدوران با دستورات سعودی حرکت می‌کنند و هرگونه تحرک نظامی آنها به منزله اقدام عربستان سعودی تلقی خواهد شد.

انصار الله: حمله به فرودگاه صنعا، به درخواست آمریکا انجام شد؛ پاسخ می‌دهیم

انصار الله یمن تاکید کرد که حمله به فرودگاه صنعا توسط عربستان سعودی با دستور آمریکا صورت گرفته است تا محاصره یمن شکسته نشود.

انصار الله این حمله را تجاوز وحشیانه به مردم یمن و تعدی آشکار به حاکمیت این کشور دانست و گفت: حمله به فرودگاه صنعا، نشان‌دهنده سطح کینه و جنایت رژیم سعودی و آمریکا به مردم ما است.