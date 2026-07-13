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صد و سی و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، هرچند در ظاهر شبیه شبهای پیش بود، اما هر بار با دلی تازه و نیتی تازه رقم خورد؛ مردمی که در این مسیر، تکراری نمیشناسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۳۴ شب است که مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن گرد هم میآیند؛ اما این تکرار، هیچگاه تکراری نبوده است. هر شب، داستانی تازه، نیتی نو و عشقی تازهتر.
امشب نیز میدان ۲۲ بهمن میزبان مردمی بود که هر کدام با خود روایتی از دلتنگی، وفاداری یا امید به آینده آورده بودند؛ روایتهایی که در کنار هم، تصویری از یک ملت متحد و استوار را میساخت؛ و باز هم فریاد «مرگ بر آمریکا» در آسمان ایلام طنینانداز شد؛ فریادی که هر شب تازهتر از شب قبل است.
۱۳۴ شب، یعنی هنوز راه باقی است و این مردم، برای ادامه دادن، دلایل تازهای دارند.