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رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز استان خوزستان از مهروموم ۱۱ واحد صنفی متخلف در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امراله مردانی اظهار کرد: در راستای اجرای آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شرق اهواز طی بازرسیهای فنی و کارشناسی، تخلفات بهداشتی متعددی را در برخی واحدهای صنفی محرز کردند که به دلیل مخاطرهآمیز بودن برای سلامت شهروندان، پرونده آنان جهت صدور رای به مراجع قضایی ارسال شد.
وی افزود: با اخذ دستور از مرجع قضایی، فعالیت این واحدهای صنفی شامل استخر شنا، کلوچهپزی، فستفود، کبابی، نانوایی و کافه تا زمان رفع کامل نواقص و تایید مجدد کارشناسان بهداشت، متوقف و درب آنها مهروموم شد.
مردانی با تاکید بر استمرار نظارتهای بهداشتی گفت: این واحدها پیش از این نیز اخطارهای لازم را دریافت کرده بودند، اما نسبت به رفع نواقص بیتوجهی کردند که برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستور کار قرار گرفت.
رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از شهروندان درخواست کرد تا هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت ظاهری محصولات دقت کنند و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان بهداشت گزارش دهند تا رسیدگی فوری صورت گیرد.
بر اساس این گزارش اوایل تیرماه نیز ۲۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان ایذه به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی پلمب و به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.