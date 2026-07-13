دبیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: راه‌اندازی مراکز «امید و زندگی» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این طرح است که با فراهم کردن اشتغال، اسکان، مهارت‌آموزی و حمایت مستمر، زمینه بازگشت پایدار بهبودیافتگان به خانواده و جامعه را فراهم می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلیمان عباسی با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است درمان اعتیاد تنها به پایان دوره سم‌زدایی یا درمان دارویی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه درمان، بازگشت مجدد افراد به چرخه مصرف مواد پس از پایان دوره درمان بوده است؛ موضوعی که عمدتاً به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی، اشتغال، مسکن و پیگیری مستمر پس از ترخیص رخ می‌داد.

وی افزود: در «طرح تحول درمان» تلاش شده است تمامی حلقه‌های مفقوده این چرخه شناسایی و تکمیل شود. به همین منظور علاوه بر بازنگری در قوانین، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های درمانی، برنامه‌های حمایتی پس از درمان نیز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به راه‌اندازی مراکز «امید و زندگی» گفت: این مراکز با رویکردی متفاوت از مراکز نگهداری گذشته طراحی شده‌اند و صرفاً محل اقامت یا درمان افراد نیستند، بلکه مجموعه‌ای از خدمات درمانی، روان‌شناختی، آموزشی، مهارت‌آموزی، اشتغال و حمایت اجتماعی را به‌صورت هم‌زمان ارائه می‌کنند.

عباسی ادامه داد: در این مراکز، افرادی که پس از درمان از حمایت خانواده برخوردار هستند، ضمن بازگشت به محیط خانواده، از خدمات اشتغال و پیگیری مستمر بهره‌مند می‌شوند، اما برای افرادی که فاقد شغل یا سرپناه هستند نیز امکانات اسکان، آموزش‌های مهارتی و فرصت‌های اشتغال پیش‌بینی شده است تا بتوانند زندگی مستقلی را آغاز کنند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از بهبودیافتگان به پایان دوره درمان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در طرح جدید، افراد پس از ترخیص تا سه سال تحت نظام «مدیریت مورد» قرار می‌گیرند و کارشناسان به طور مستمر وضعیت درمان، اشتغال، محل زندگی و شرایط اجتماعی آنان را رصد می‌کنند تا احتمال بازگشت به مصرف مواد به حداقل برسد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بیماران بر اساس شدت وابستگی در چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند، گفت: متناسب با وضعیت هر فرد، خدمات درمان کامل، مدیریت مصرف یا برنامه‌های کاهش آسیب ارائه می‌شود تا اثربخشی درمان افزایش یابد.

عباسی در ادامه با اشاره به ساماندهی معتادان متجاهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت این افراد به مصرف مواد، فقدان حمایت‌های پس از درمان بوده است. در مراکز «امید و زندگی» تلاش شده این خلأ برطرف شود تا افراد پس از درمان، بدون شغل، درآمد و سرپناه رها نشوند و دوباره به چرخه اعتیاد بازنگردند.

وی افزود: ایجاد اشتغال، مهارت‌آموزی، حمایت اجتماعی، پیگیری مستمر و فراهم کردن شرایط بازگشت به خانواده، ارکان اصلی این مراکز را تشکیل می‌دهد و می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، از تکرار هزینه‌های درمان و بازگشت مجدد افراد به چرخه اعتیاد جلوگیری کند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به هزینه‌های سنگین اعتیاد برای کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با مواد مخدر هزینه‌های انسانی و مالی فراوانی پرداخت کرده است؛ از این رو ارتقای اثربخشی درمان و جلوگیری از بازگشت افراد به مصرف مواد، یکی از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود.

عباسی در پایان تأکید کرد: اجرای «طرح تحول درمان» با رویکردی علمی و جامع، می‌تواند ضمن افزایش ماندگاری درمان، کیفیت زندگی بهبودیافتگان را ارتقا داده و زمینه بازگشت پایدار آنان به خانواده، جامعه و بازار کار را فراهم کند.