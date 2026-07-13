معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر نقش راهبردی ایران‌صدا در آینده رسانه‌های صوتی، این سکو را گنجینه‌ای ارزشمند از محتوای شنیداری دانست و با ترسیم چهار محور توسعه، بر تبدیل ایران‌صدا به مرجع محتوای صوتی فارسی‌زبان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و گسترش تعامل با مخاطبان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان معاون صدا، با حضور در استودیوی ایران‌صدا ضمن دیدار با مدیران و کارکنان این مجموعه از تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این سکو قدردانی کرد و بر ضرورت توسعه ایران‌صدا متناسب با تحولات رسانه‌ای تأکید کرد.

وی گفت: از همه همکاران این مجموعه صمیمانه تشکر می‌کنم و برای آنان آرزوی موفقیت دارم. خودم در مقطعی به واسطه علاقه و گرایش‌هایی که داشتم، از مخاطبان ایران‌صدا بوده‌ام و ظرفیت‌های این مجموعه را از نزدیک لمس کرده‌ام.

معاون صدا با اشاره به شکل‌گیری و توسعه ایران‌صدا افزود: مدیر پیشین این مجموعه آقای شاملو، با تلاش‌های شبانه‌روزی، تعهد و تخصص، پایه‌های این مجموعه را بنا گذاشتند و امروز ایران‌صدا به گنجینه‌ای ارزشمند از محتوای صوتی تبدیل شده است، گنجینه‌ای که هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و توسعه دارد.

پهلوانیان با بیان اینکه فضای رسانه‌ای امروز متنوع و رقابتی است، افزود: برای حفظ و افزایش مخاطب باید از شیوه‌های نوین تولید و عرضه محتوا بهره گرفت. ایران‌صدا ظرفیت کم‌نظیری در اختیار دارد و می‌تواند با تکیه بر آثار فاخر و سرمایه ارزشمند خود، جایگاهی ممتاز در زیست‌بوم رسانه‌ای کشور به دست آورد.

وی با تشریح مهم‌ترین رویکرد‌های پیش‌روی ایران‌صدا، چهار محور راهبردی را مطرح کرد و گفت: نخست، راه‌اندازی ریزشبکه‌های متعدد بر پایه تولیدات متنوع است تا هر مخاطب بتواند متناسب با نیاز خود از محتوای ایران‌صدا بهره‌مند شود. دوم، ایران‌صدا باید به زیست‌بوم شنیداری فارسی‌زبان تبدیل شود و مرجع اصلی محتوای صوتی برای فارسی‌زبانان باشد.

معاون صدا گفت: سومین محور، حرکت به سمت ایران‌صدای هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در ارائه خدمات است و در نهایت، ایران‌صدا باید به سکوی گفت‌و‌گو و تعامل رسانه‌ای تبدیل شود؛ بستری که بتواند ارتباط مؤثر و دوسویه با مخاطبان برقرار کند.

در ادامه این بازدید، محمد غفاری خضری، سرپرست اداره‌کل رادیو تعاملی ایران‌صدا، با اشاره به تلاش همکاران این مجموعه گفت: کارکنان ایران‌صدا با انگیزه و تعهد در مسیر توسعه این سکو فعالیت می‌کنند و امیدواریم با حمایت معاونت صدا و بهره‌گیری از رویکرد‌های نوین، بتوانیم اهداف و سیاست‌های ترسیم‌شده را محقق کرده و خدمات شایسته‌تری به مخاطبان ارائه دهیم.