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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۲ تیر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورکتایمز
افزایش قیمت نفت پس از حملات پیاپی از سوی آمریکا و ایران
تداوم خصومتها خطرات جدیدی را برای کشتیهایی که به دنبال حرکت در تنگه هرمز هستند به همراه داشت.
واشنگتنپست
جمهوریخواهان پس از مرگ گراهام در سنا با کمبود کرسی مواجه شدهاند
جمهوریخواهان با حاشیه رأی کمتر، لوایح بودجه معوقه و اختلاف بر سر نامزد دادستان کل ترامپ، به واشنگتن بازمیگردند.
گزارش اولیه پزشکی حاکی از آن است که لیندسی گراهام بر اثر پارگی آئورت درگذشته است.
گراهام ساعاتی پس از بازگشت از سفری به اوکراین درگذشت. ترامپ گفت که عصر شنبه با این سناتور صحبت کرده و «میتوانست آخرین تماس او باشد».
پسران ترامپ همزمان با سرازیر شدن پول از سوی دولت پدر، سرمایهگذاریهای هنگفتی در فناوری دفاعی انجام میدهند
بیشتر سرمایهگذاریها از سوی صندوقهای مرتبط با دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ از زمان انتخاب مجدد رئیس جمهور صورت گرفته است.
رویترز
اسناد نشان میدهد ترامپ سود حاصل از سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را در سهام و اوراق قرضه سرمایهگذاری کرده است
افشاگریهای مالی ترامپ نشان میدهد که حتی با وجود اینکه او و دو پسر بزرگترش سرمایهگذاران را تشویق میکردند که پول خود را در طرحهای کریپتو سرمایهگذاری کنند که منجر به ضررهای هنگفتی برای خریداران خرد شد، مدیران مالی او بخش قابل توجهی از درآمد حاصل را در صندوقهای امنتر سرمایهگذاری میکردند.
نیروهای امداد در جستجوی یکی از خدمه پس از حمله به کشتی کانتینری در تنگه هرمز هستند
معاون وزارت کشتیرانی قبرس روز دوشنبه اعلام کرد که یک خدمه هندی پس از برخورد یک کشتی کانتینری با پرچم قبرس در تنگه هرمز در روز یکشنبه، همچنان مفقود است و عملیات جستوجو برای یافتن او در حال انجام است.
آسوشیتدپرس
جمهوریخواهان سنا با مجموعهای از اختلافات با ترامپ مواجه هستند
رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهان سنا پس از کشمکش بر سر مجموعهای از اختلافات، از تمدید اختیارات نظارتی پیشرفته و جنگ با ایران گرفته تا تمایل ترامپ برای لغو فیلترینگ و تصویب قانون «نجات آمریکا»، به دنبال رسیدن به توافق هستند.
مرگ گراهام بر دستور کار جمهوریخواهان در سنا تأثیر میگذارد
مرگ ناگهانی سناتور لیندسی گراهام (از حزب جمهوریخواه) در هفتههای آینده تأثیرات گستردهای بر دستور کار حزب جمهوریخواه خواهد داشت، چرا که واشنگتن در سوگ یکی از صریحترین معاملهگران و جنگطلبان دفاعی خود نشسته است.
دموکراتها بر سر آینده حزب از هم پاشیده خود پس از پلاتنر اختلاف نظر دارند
پیامدهای جنجالی خروج گراهام پلاتنر از رقابتهای سنا در ایالت مین، نبرد داخلی در حزب دموکرات بین نیروهای مترقی و جریان میانهروتر را تشدید کرده است.
دهیل
با انجام حملات هوایی آمریکا و ایران، قیمت نفت جهش کرد و سهام جهانی در هم ریخت
پس از حملات هوایی ایالات متحده و واکنش تلافی جویانه ایران، قیمت نفت جهش کرده و سهام جهانی در هم ریخته است.
چه کسی میتواند جایگزین لیندزی گراهام شود؟ گامهای بعدی کارولینای جنوبی پس از مرگ سناتور
مرگ سناتور لیندزی گراهام باعث درگیری سیاسی در کارولینای جنوبی شده است. انتظار میرفت که گراهام به عنوان سناتور ارشد و متحد رئیس جمهور دونالد ترامپ، به راحتی در انتخابات مجدد پیروز شود.
والاستریتژورنال
نگاهی به آخرین ماموریت لیندسی گراهام: نجات اوکراین
این نماینده قدیمی ایالت کارولینای جنوبی، پس از یک سفر خارجی طاقتفرسا به خانه بازگشت تا از آخرین لحظه پیروزی سیاسی خود لذت ببرد.
تقلا برای جایگزینی سناتور پس از مرگ ناگهانی او
قرار است فرماندار جمهوریخواه کارولینای جنوبی به سرعت این نقش را پر کند، اما سنا با چالشهای جدیدی روبهرو است.
فاکسنیوز
پس از اینکه مرگ گراهام حاشیه حزب جمهوری خواه را کاهش داد، سنا به دستور کار فشرده بازگشت
قانون نجات آمریکا، مجوز مجدد FISA و بودجه دولتی همگی در انتظار سنا هستند تا برای یک ماه جولای بازگردد.
غولهای رسانهای و مفسران از سراسر جناحهای سیاسی، مرگ لیندسی گراهام را با پستهای «از شرش خلاص شو» به سخره گرفتند.
گراهام که از سال ۲۰۰۳ در سنای ایالت کارولینای جنوبی خدمت میکرد، روز شنبه در سن ۷۱ سالگی پس از یک دوره کوتاه بیماری درگذشت.
مهمترین عناوین روزنامههای چین
خبرگزاری شینهوا
ممنوعیت موقت صادرات هلیوم از سوی چین
کنفرانس جهانی و نشست مدیریت جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ در شانگهای برگزار میشود
آخرین تحولات درگیری آمریکا و ایران؛ بسته شدن تنگه هرمز
سیل در بنگلادش؛ ۵۱ کشته؛ سیلهای گسترده در بنگلادش طی یک هفته اخیر منجر به کشته شدن ۵۱ نفر و آوارگی بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر در هفت منطقه از این کشور شد.
آتشسوزی در کافه بانکوک؛ ۲۷ کشته. آتشسوزی در یک کافه نزدیک خیابان لاتپرا در بانکوک، ۲۷ کشته و بیش از ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.
افزایش تلفات زمینلرزه ونزوئلا به ۴،۴۹۰ نفر
سیجیتیان
حمله جدید آمریکا به ایران؛ یک کشته در جزیره فارور
ایران تنگه هرمز را بست؛ ترامپ: تنگه باز است
پوشش لحظهای آخرین تحولات درگیری آمریکا و ایران – پوشش زنده و مستمر سیجیتیان از تشدید تنشها در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز
بازتاب جهانی تشدید تنش در تنگه هرمز بر قیمت نفت
قیمت نفت برنت به دلیل حملات تازه در تنگه هرمز به نزدیکی ۷۹ دلار در هر بشکه رسید
گلوبال تایمز
بیانیه ۱۴ کشور درباره دریای جنوبی چین؛ یک «تکه کاغذ بیارزش»
گزارش جدید در رد حکم موسوم به «پرونده داوری دریای جنوبی چین» منتشر شد؛ افشای خطاهای بزرگ
نقش چین در حفظ ثبات دریای جنوبی چین
تاثیر تشدید تنش در تنگه هرمز بر قیمت نفت
روزنامه چاینا دیلی
بازدیدکنندگان خارجی از آرامش و امنیت چین میگویند، گزارشی از دیدگاه گردشگران خارجی درباره فضای آرام و امن در چین
ایران به پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین و قطر حمله کرد
بیانیه ۱۴ کشور درباره دریای جنوبی چین؛ یک «تکه کاغذ بیارزش»
واکنش چین به اعلام بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران
روزنامه مردم
«باید واقعگرا، حقیقتجو و عملگرا باشیم». گزارشی از منش و نگاه رهبری چین
حل مشکلات به شکل ملموس – در راستای ترویج و عمل به نگرش صحیح نسبت به عملکرد
ارائه خرد، راهکار و قدرت چین برای حل مسائل بزرگ بشری – نقش چین در مسائل جهانی
استقرار نیروی پلیس در سطح پایینتر برای ارتقای مدیریت – در چارچوب «آغاز خوب در برنامه پانزدهم»
افزایش مستمر سرمایهگذاری در حوزههای پیشرفته چین در نیمه اول سال
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
مترو
خبر اصلی خود را به تحقیقات درباره قتل آن ویدکومب اختصاص داده و مینویسد مرگ او انگیزه سیاسی نداشته است.
فایننشال تایمز
حمله اواخر هفته آمریکا به ایران را در صدر اخبار خود قرار داده و گزارش میدهد که سپاه پاسداران این کشور، تنگه هرمز را دوباره بسته اعلام کرده است.
گاردین
گزارش میدهد: موج گرمای بیسابقه و سه روزه در ماه ژوئن، روزانه جان حدود ۴۴۰ نفر را گرفته است.
آی پیپر
به گزارش این روزنامه، پلیس اعلام کرده است که پس از دستگیری یک فرد ۲۸ ساله در راترهام، در رابطه با این پرونده به دنبال مظنون دیگری نیستند.
دیلی میرور
گزارش میدهد: دولت استارمر «قانون هیلزبورو» را تصویب خواهد کرد؛ یکی از فعالان این کمپین به این روزنامه گفته است: «این قانون متعلق به تمام کشور است.»
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
اکسپرس نیوز
نخست وزیر پاکستان برای تسلیت درگذشت امیر پیشین قطر راهی دوحه شد
سپاه پاسداران ایران: پایگاههای آمریکا در کویت و بحرین هدف قرار گرفتند/ عملیات تلافی جویانه ادامه خواهد یافت
وزارت خارجه ایران: حملات آمریکا همه تلاشهای چندماهه دیپلماتیک را بر باد داد
قالیباف: دوران تحمیل توافقهای یکجانبه از سوی آمریکا به پایان رسیده است
افزایش قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنشها در منطقه
روزنامه دنیا
اجلاس وزیران زن سازمان همکاری اسلامی با حضور نمایندگان زن از کشورهای عضو در اسلامآباد آغاز شد
حمله تروریستی در بلوچستان پاکستان؛ ۵ کارگر داخل یک مغازه به قتل رسیدند
دبیرکل سازمان ملل: ایران و آمریکا حملات را متوقف و مذاکرات را از سر بگیرند
نخست وزیر عراق امروز راهی واشنگتن میشود
توافق پاکستان و عربستان برای گسترش همکاریهای اقتصادی و انرژی
آج نیوز
ادامه عملیات «شعبان» در بلوچستان پاکستان؛ ۵ تروریست دیگر کشته شدند/ شمار کشتهها به ۱۱۴ نفر رسید
تداوم بارشهای موسمی در سراسر پاکستان؛ هشدار سیل در مناطق مرتفع ایالت خیبرپختونخوا
پاکستان نسبت به تنش ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد؛ دعوت از طرفین به خویشتنداری
آتشسوزی در بانکوک؛ ۲۷ نفر جان باختند و ۶۳ تن زخمی شدند
رویای مهاجرت به اروپا؛ غرق شدن ۳۳۵ پاکستانی در مسیرهای دریایی طی چهار سال گذشته