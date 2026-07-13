رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول استان خوزستان از پیداشدن جسد مرد ۴۸ ساله اهل کرج که طی روز‌های گذشته در رودخانه دز غرق شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحسین معظم‌فر بیان کرد: عصر روز شنبه هفته جاری طی تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش غرق شدن مردی با حدود ۴۸ ساله اهل کرج در رودخانه دز محدوده بوستان ساحلی علی کله اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: جسد این گردشگر که در رودخانه دز و در محدوده بوستان ساحلی علی‌کله غرق شده بود، پس از چند روز عملیات جست‌وجوی مستمر، توسط تیم‌های عملیاتی و غواصی آتش‌نشانی در محدوده بوستان ساحلی دووه کشف و توسط آتش نشانان از رودخانه بیرون کشیده شد.

معظم فر اظهار داشت: پس از کشف پیکر، اقدامات لازم انجام و برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دزفول از گردشگران و شهروندان خواست به منظور حفظ جان خود از شنا کردن در نقاط حادثه‌خیز و خارج از طرح‌های سالم‌سازی رودخانه دز به طور جدی خودداری کنند.

عبور رودخانه خروشان دز موجب شده شهرستان دزفول به دلیل داشتن ساحلی طولانی، دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری آبی باشد.

بوستان‌های ساحلی رودخانه دز در شهرستان دزفول از جمله علی‌کله، پارک دولت، رعنا، علی‌مالک، مجتمع باران، چال‌کندی و کت‌ها و سایر نقاط حاشیه ساحل دز در روز‌های گرم تابستان میزبان خیل عظیمی از گردشگران از نقاط مختلف خوزستان و حتی استان‌های همجوار هستند.