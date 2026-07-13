مراسم پنجمین روز شهادت رئیس‌جمهور شهید و همراهانش با حضور پرشور بانوان قزوینی در شبستان امیرالمؤمنین (ع) مسجدالنبی برگزار شد. در این گردهمایی، بر نقش محوری زنان در روایتگری صحیح از انقلاب اسلامی و تداوم مسیر ولایت تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در پنجمین روز از شهادت رئیس‌جمهور انقلابی و همراهانش، شبستان امیرالمؤمنین (ع) مسجدالنبی قزوین شاهد حضور گسترده بانوانی بود که با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت کردند.

روایتگری؛ وظیفه امروز بانوان انقلابی

حجت‌الاسلام حقانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در این مراسم با اشاره به بحران در روایت حقیقت، گفت: شهید رئیسی همواره معتقد بود انقلاب اسلامی قابل دفاع است و با عمل خود این را روایت می‌کرد.

وی خطاب به بانوان حاضر تأکید کرد: وظیفه امروز شما این است که باور قلبی خود را به دفاع از انقلاب اسلامی حفظ کنید؛ چرا که روایت فتح و پیروزی، روایتی زنانه است که باید با قوت در جامعه جاری شود.

وحدت، سلاح اصلی امت اسلامی

خانم اختری، مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز با تجلیل از حضور بی‌نظیر مردم در مراسم‌های وداع و تشییع شهدای خدمت، تصریح کرد: حضور خودجوش مردم نشان‌دهنده عمق پیوند آنان با ولایت است.

وی افزود: طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت، اصلی‌ترین سلاح ما در برابر دشمنان است.

از خون‌خواهی تا جهاد تبیین

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه خون‌خواهی رئیس‌جمهور شهید، تضمین‌کننده امنیت و مسیر ولایت است، گفت: بانوان قزوینی به عنوان پیشروان انقلاب، باید با استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله ایام اربعین، «موج تبیین» را در خانواده و جامعه گسترش دهند.

وی خطاب به بانوان فعال در تجمعات شبانه خاطرنشان کرد: با هوشمندی، خواستار قصاص خون شهدای خدمت شوید و با استفاده از زبان‌های گوناگون در پلاکاردها، هیمنه پوشالی دشمنان را در هم بشکنید.

این مراسم با تأکید بر اینکه میدان‌های امروز، کلاس‌های درس معرفت و بصیرت هستند، به پایان رسید و بانوان شرکت‌کننده بر تداوم نهضت سرخ حسینی و ایستادگی بر آرمان‌های امام امت تأکید کردند.