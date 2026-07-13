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معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی توسعه باغداری در زمینهای شیبدار را یکی از اولویتهای این وزارتخانه در ایلام اعلام کرد و گفت: برنامهای جامع برای توسعه گلخانهها، کشت گیاهان دارویی و باغداری در این استان با همکاری استانداری تدوین و اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمدمهدی برومندی در دیدار با استاندار ایلام با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت زمینهای شیبدار ایلام، از تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه باغداری، گلخانهها و کشت گیاهان دارویی در این استان خبر داد و این اقدامات را گامی برای افزایش تولید، اشتغالزایی و مدیریت بهینه منابع آب دانست.
وی افزود: ظرفیتهای بخش باغبانی ایلام برای سرمایهگذاری و توسعه تولید قابل توجه است و توسعه باغداری در زمینهای شیبدار، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، به حفظ خاک و صیانت از منابع طبیعی نیز کمک میکند.
وی توسعه کشتهای گلخانهای را از الزامات کشاورزی امروز برشمرد و افزود: گسترش گلخانهها نقش مهمی در صرفهجویی مصرف آب، افزایش بهرهوری و رشد تولید در واحد سطح دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای تدوین برنامهای زمانبندیشده و عملیاتی با همکاری مسئولان استان خبر داد تا اهداف توسعه باغداری و گلخانهها بهصورت منظم دنبال شود.
برومندی با اشاره به کاهش ۸۰ درصدی آتشسوزی جنگلهای ایلام در سال جاری، از اقدامات ادارهکل منابع طبیعی استان قدردانی کرد و بر بهرهبرداری علمی و پایدار از ۶۴۰ هزار هکتار جنگلهای ایلام تأکید کرد.