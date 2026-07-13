به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینعلی شهریاری در مراسم سوگواری جامعه سلامت، با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از حوزه بهداشت و درمان، اظهار کرد: هر زمان که در حوزه سلامت با مشکل مواجه می‌شدیم، به محضر رهبر انقلاب مراجعه می‌کردیم و ایشان هیچ‌گاه از حمایت جامعه پزشکی دریغ نداشتند و همواره این قشر را مورد تفقد قرار می‌دادند.

وی افزود: شاید جامعه پزشکی آن‌گونه که شایسته بود قدر این حمایت‌ها را ندانست و یا بسیار دیر متوجه شد که چه سرمایه‌ای را از دست داده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات حوزه دارو در سال‌های گذشته، گفت: هر زمان که در کمیسیون بهداشت و درمان درباره کمبود دارو یا تأمین ارز با مشکل روبه‌رو می‌شدیم، موضوع را به صورت محرمانه مطرح می‌کردیم و در دو نوبت، هر بار یک میلیارد دلار برای رفع مشکلات دارویی اختصاص یافت که نقش مهمی در مدیریت بحران‌های حوزه سلامت داشت.

شهریاری همچنین با اشاره به دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: در آن مقطع اعتماد ویژه‌ای به توان داخلی و جامعه علمی و پزشکی کشور وجود داشت و حمایت از تولید داخلی و ظرفیت دانشمندان ایرانی مورد تأکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه جامعه پرستاری نیز از حمایت‌های ویژه برخوردار بود، تصریح کرد: در دوران کرونا و پس از آن، دو بار دیدار با جامعه پرستاری انجام شد و همچنین دولت مکلف شد تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرایی و منابع آن را تأمین کند تا بخشی از مطالبات این قشر برطرف شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تأکید کرد: حوزه سلامت همواره از حمایت‌های ویژه برخوردار بود و این حمایت‌ها در مقاطع حساس، از جمله تأمین منابع دارویی، مدیریت کرونا و پیگیری مطالبات جامعه پرستاری، نقش مؤثری در عبور نظام سلامت از شرایط دشوار ایفا کرد.