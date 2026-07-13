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دستورالعمل تجلیل از قهرمانان ورزشی و پرداخت پاداش به مدالآوران کیش تدوین و اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: این دستورالعمل با هدف حمایت از ورزشکارانی که در رقابتهای ملی و بینالمللی برای کیش افتخارآفرینی میکنند، تدوین شده است.
با اجرای دستورالعمل، مدالآوران رشته های ورزشی تجلیل شده و پاداش دریافت خواهند کرد و این اقدام میتواند انگیزهای مضاعف برای قهرمانان امروز و نسل آینده ورزش جزیره ایجاد کند و زمینه حضور پررنگتر استعدادهای کیش در رقابتهای ملی و بینالمللی را فراهم سازد.
روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: ابتدای امسال، با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حقوق مربیان ورزشی تحت پوشش شرکت ۱۰۰ درصد افزایش یافت و با اجرایی شدن دستورالعمل تجلیل از قهرمانان ورزشی، یکی دیگر از مطالبه های جامعه ورزش کیش محقق شده است.