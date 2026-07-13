به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

سرهنگ احسان میرزایی افزود: در بازرسی از این خورو سه تن برنج قاچاق کشف شد و کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: راننده پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.