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سه تن برنج فاقد مجوز از یک دستگاه وانت نیسان در شهرستان زرقان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.
سرهنگ احسان میرزایی افزود: در بازرسی از این خورو سه تن برنج قاچاق کشف شد و کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: راننده پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.