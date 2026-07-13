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تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان مقابل ژاپن به برتری رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته مردان در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان در چین موفق شدند با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم ژاپن پیروز شوند.
تیم کشورمان در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۴، در ست دوم ۲۵ بر ۱۶ و در ست سوم ۲۵ بر ۷ بازی را بردند تا بدون باخت از مرحله گروهی راهی مرحله حذفی شوند.
تیم ایران (قهرمان دوره قبل) در دو دیدار قبلی مرحله گروهی با نتیجه مشابه ۳ - ۱ تیمهای لهستان و بوسنی و هرزگوین را مغلوب کرد.
ملی پوشان ایران در مرحله حذفی مقابل تیم کروواسی قرار میگیرند.
شاگردان هادی رضایی که ۸ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی را در پرونده دارند و عنوان رکورددار این رقابتها را یدک میکشند، در پی کسب نهمین قهرمانی خود در این رقابتها هستند.
مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان از ۱۹ تیر ماه آغاز شده است و تیمهای برتر این دوره از رقابتها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب خواهند کرد.