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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: استان از ظرفیتهای کمنظیر در کشاورزی برخوردار است، اما سهم ۱۷ درصدی این بخش در اقتصاد استان نشان میدهد که هنوز زمینههای فراوانی برای توسعه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در آیین تکریم و معارفه رئیس پیشین و جدید سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر کشاورزی در ایلام گفت: سهم ۱۷ درصدی این بخش در اقتصاد استان نشان میدهد که هنوز زمینههای فراوانی برای توسعه و بهرهگیری بهتر از این توانمندیها وجود دارد.
وی افزود: بهرهگیری از مشارکتهای مردمی، اصلاح الگوی کشت، توسعه باغداری و استفاده مؤثر از ظرفیت سامانه گرمسیری از مهمترین راهکارهای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان است.
میرزاد با تأکید بر نقش راهبردی کشاورزی در توسعه استان ادامه داد: مدیریت جدید سازمان جهاد کشاورزی باید با بسیج همه ظرفیتهای موجود، در حوزههایی همچون تأمین امنیت غذایی، رونق تولید، اشتغال روستایی، جذب سرمایهگذاری و تحقق شعار سال نقش مؤثری ایفا کند.
معاون استاندار با اشاره به برخورداری استان از زمینهای حاصلخیز، منابع طبیعی، دامپروری، باغداری، گیاهان دارویی و محصولات راهبردی، شناسایی دقیق این ظرفیتها و بهرهبرداری هدفمند از آنها را زمینهساز ارتقای جایگاه کشاورزی ایلام در تراز ملی دانست.
وی افزود: انتظار میرود رئیس جدید این سازمان با بهرهگیری از تجربههای گذشته، همکاری با دستگاههای اجرایی و اتخاذ رویکردهای تحولآفرین، روند توسعه بخش کشاورزی استان را با شتاب بیشتری دنبال کند.
میرزاد استفاده از توان کارشناسان، دانشگاهها، تشکلهای تخصصی، بخش خصوصی و همکاری مدیران شهرستانها را از الزامهای تحقق برنامههای این بخش دانست و همافزایی میان همه بخشها را هموارکننده مسیر توسعه کشاورزی استان خواند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت غذایی کشور، بر رشد تولید محصولات راهبردی زراعی و باغی از جمله گندم، کلزا و ذرت تأکید کرد.
در پایان این آیین و با حضور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا طولابی به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام معرفی و از خدمات حشمت عزیزان مسئول پیشین این سازمان قدردانی شد.