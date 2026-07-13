به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: ماموران انتظامی یگان امداد این فرماندهی در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از چند دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدی مسکونی واقع در یکی از محله‌های شهر، پس از حصول اطمینان و کسب تکلیف قضایی، به محل اعزام شدند و در بازرسی از آن واحد مسکونی، ۶ دستگاه رمزارزدیجیتال را کشف کردند.

سرهنگ سید رحمان هاشمی با بیان اینکه ارزش این دستگاه ها شش میلیارد ریال است، افزود: این مجموعه همواره با هدف خدمت رسانی به شهروندان و ایجاد امنیت پایدار در جامعه در تلاش است با این افراد سودجو برخورد کند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.