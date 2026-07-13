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معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اهمیت استفاده از آب بستهبندی، مصرف غذای سالم بهداشتی و رعایت بهداشت فردی در مراسم پیادهروی اربعین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا رحمانی؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در آستانه اربعین حسینی، چهلمین روز از حماسه عاشورا، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن این روز گفت: زائران کربلا که قصد شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین را دارند با رعایت توصیههای بهداشتی همچون استفاده از آب سالم بسته بندی شده (پرهیز از مصرف آب چشمه، رودخانه و آبهای غیربسته بندی که در مسیر توزیع میشوند)، مصرف غذای سالم بهداشتی و رعایت بهداشت فردی، میتوانند سلامتی خودشان را در این مسیر حفظ کنند.
معاون غذا و دارو تصریح کرد: زائران باید از مصرف هرگونه مواد غذایی فاقد بستهبندی و مشخصات بهداشتی مانند یخ، شربت و آبمیوههای فلهای پرهیز و از مواد غذایی بستهبندیشدهای که دارای مجوزهای لازم از جمله پروانه ساخت، نشان سیب سلامت، علامت استاندارد، تاریخ تولید و انقضا و آدرس کارخانه هستند، استفاده کنند.
پرهیز از مصرف غذاهای زودفاسدشونده
دکتر رحمانی تاکید کرد: افراد باید از مصرف غذاهایی که زود فاسد میشوند مانند کباب، غذاهای حاوی کشک مانند کشک بادمجان، سالادالویه، ماهی یا سس مایونز و هم چنین مصرف سالاد و سبزی به صورت خام و نپخته خودداری کنند.
نکات حیاتی در نگهداری و گرم کردن غذاها
وی در خصوص شرایط نگهداری مواد غذایی خاطرنشان کرد: غذاهای پختهشده نباید بیش از یک بار گرم شوند و از نگهداری آنها در دمای محیط برای مدت بیش از دو ساعت باید به شدت پرهیز کرد تا از بروز مسمومیت جلوگیری شود.
خطرات مصرف لبنیات غیرپاستوریزه و کنسروهای آسیبدیده
معاون غذا و دارو ضمن هشدار نسبت به مصرف لبنیات غیرپاستوریزه از جمله پنیر، کره و شیر محلی افزود: زائران از مصرف کنسروهای بادکرده، زنگزده، سوراخشده یا دارای بوی نامطبوع خودداری کنند؛ و در صورت استفاده از کنسرو، حتماً باید آنها را قبل از مصرف به مدت ۲۰ دقیقه بجوشانند.
استفاده از ظروف شخصی و پرهیز از آبمیوههای باز
دکتر رحمانی گفت: زائرین برای نوشیدن چای و مایعات داغ از لیوانهای یکبارمصرف شفاف استفاده نکنند و ترجیحاً یک لیوان شخصی همراه داشته باشند و همچنین در طول مسیر، از مصرف آبمیوههای باز و غیرپاستوریزه بههیچعنوان استفاده نشود.
راهکارهای مقابله با کمآبی بدن و گرمازدگی
وی در پایان ضمن اشاره به گرمای هوا، توصیه کرد: زائران برای جلوگیری از کمآبی بدن و جبران املاح از دست رفته در اثر تعریق، روزانه دستکم ۸ تا ۱۰ لیوان آب بنوشند؛ و از مصرف غذاهای پرنمک که موجب تشنگی بیشتر و مستعد شدن برای گرمازدگی میشود، پرهیز و مصرف شربتهای خاکشیر و تخمشربتی تهیه شده با رعایت موازین بهداشتی را برای پیشگیری از گرمازدگی پیشنهاد کرد.