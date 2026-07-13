به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت‌الله مومنی با تشریح برنامه‌های کارگروه کیفیت‌بخشی تربیتی، سلامت و تندرستی اظهار کرد: این کارگروه بلافاصله پس از ابلاغ شیوه‌نامه پروژه مهر تشکیل شد و پس از تقسیم وظایف میان معاونت‌ها و بخش‌های مختلف، اجرای برنامه‌ها در ۲۴ شهرستان و منطقه آموزشی استان آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است.

وی ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش در فصل تابستان برشمرد و افزود: ابلاغ نیروهای حوزه‌های پرورشی، تربیتی و تربیت‌بدنی تا ۱۵ شهریورماه نهایی می‌شود و بر اساس سهمیه اختصاص‌یافته از سوی وزارت آموزش و پرورش، ۲ هزار و ۵۵ مربی تربیتی و ۶۷۰ مشاور برای ارائه خدمات تربیتی، فرهنگی و مشاوره‌ای در مدارس استان ساماندهی و مستقر خواهند شد.

مومنی با اشاره به بهره‌گیری از نتایج غربالگری دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی‌های سال تحصیلی آینده گفت: بیش از ۹۴ درصد دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم استان و همچنین بیش از ۹۵ درصد دانش‌آموزان در حوزه سلامت روان غربالگری شده‌اند. نتایج این پایش‌ها به‌صورت تخصصی تحلیل می‌شود و دانش‌آموزان نیازمند مداخله، ابتدا در مدرسه، سپس در مراکز مشاوره شهرستان‌ها و استان و در صورت نیاز با همکاری دستگاه‌های برون‌سازمانی خدمات تخصصی دریافت خواهند کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان از برنامه‌ریزی برای توانمندسازی ۲۰ درصد مشاوران استان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد و افزود: این دوره‌های آموزشی در مردادماه برگزار می‌شود تا توان تخصصی مشاوران مدارس در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ارتقا یابد.

وی همچنین راه‌اندازی خانه یاری‌گران زندگی در مرکز استان را از اقدامات مهم آموزش و پرورش لرستان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: این مرکز با حمایت سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و همکاری شورای ائتلاف نماد، به‌منظور ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای و پیشگیرانه به دانش‌آموزان راه‌اندازی شده است.

مومنی غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان را از دیگر محورهای مهم پروژه مهر دانست و اظهار کرد: این برنامه با استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی آموزش و پرورش و همچنین همکاری دستگاه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی استان اجرا می‌شود و در همین راستا ستاد استانی اوقات فراغت با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل و وظایف هر مجموعه مشخص شده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه‌های تابستانی گفت: آموزش و پرورش لرستان در تابستان امسال با بهره‌گیری از ۳۱ کانون فرهنگی و تربیتی، ۲۲ مرکز دارالقرآن، نزدیک به ۲۰۰ مدرسه پایگاه تابستانی، ۲۴ مرکز مشاوره، ۱۳ پژوهش‌سرا و ۶۱ مرکز و مجموعه فرهنگی، تربیتی و ورزشی، برنامه‌های متنوعی را برای دانش‌آموزان اجرا می‌کند تا زمینه ارتقای مهارت‌های زندگی، تربیت همه‌جانبه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط و سلامت دانش‌آموزان فراهم شود.