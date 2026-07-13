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معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: مقایسه میزان مصرف برق امروز (دوشنبه) با روز گذشته نشان میدهد تقاضای برق بیش از هزار و ۵۰ مگاوات افزایش یافته که این میزان، معادل مصرف برق استان قم است.
اکبر حسن بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به افزایش دمای هوا در هفته گذشته و تداوم گرما در روزهای آینده گفت: پیشبینیها نشان میدهد دمای هوا در برخی نقاط کشور از ۵۰ درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت و ماندگاری این گرما، مصرف برق را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی افزود: در هفته اخیر، ۱۲ نقطه از ۱۵ نقطه گرم جهان در ایران قرار داشته که این موضوع فشار بیشتری بر شبکه برق کشور وارد کرده است.
بگلو ادامه داد: مقایسه میزان مصرف برق امروز (دوشنبه) با روز گذشته نشان میدهد تقاضای برق بیش از هزار و ۵۰ مگاوات افزایش یافته که این میزان، معادل مصرف برق استان قم است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت همراهی مشترکان اظهار کرد: از مردم درخواست میکنیم در روزهای گرم پیشرو با اجرای برنامههای مدیریت مصرف و رعایت توصیههای وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، صنعت برق را در تأمین پایدار برق همه هموطنان یاری کنند.
وی بیان کرد: کاهش مصرف برق، افزون بر کمک به پایداری شبکه، امکان تأمین برق بیشتر برای بخشهای مولد و صنایع را فراهم میکند و در نهایت به رونق تولید کشور خواهد انجامید.