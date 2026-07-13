مراسم گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از قشرهای مختلف مردم، مسئولان و علمای شیعه و اهل سنت در سرخس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، امام جمعه سرخس با اشاره به مقاومت مردم در مقابل استکبار گفت: حضور علمای شیعه و اهل سنت در کنار مسئولان و آحاد مردم، جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم شهرستان سرخس را به نمایش می‌گذارد که تا پای جان پای انقلاب می‌مانند.

وی افزود: مجاهدت‌های آن رهبر شهید، بر ادامه راه ایشان و پاسداری از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از راهبرد‌های این مردم است که متفقن به آن تأکید داریم.

وی ادامه داد: این مراسم و مجالسی که در سطح شهرستان برگزار می‌شود با هدف زنده نگه‌داشتن یاد نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و اینکه ما از خون شهیدان مان و رهبر شهیدمان تا نابودی استکبار از پای نمی‌نشینیم.

در این مراسم با حضور خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مردم ولایت‌مدار سرخس، مدیران شهرستان سرخس و جمعی از علمای برجسته اهل سنت و شیعه برگزار شد.