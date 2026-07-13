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دبیر ستاد اربعین حسینی استان خوزستان چگونگی تردد اتباع خارجی مقیم و غیر مقیم کشور از مرزهای استان در ایام اربعین حسینی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی با اشاره به تعیین مرزهای خروجی و ورودی اتباع و مهاجران خارجی برای مراسم اربعین حسینی امسال، گفت: مرز شلمچه در خوزستان برای اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم کشور پیش بینی و تعیین شده است.
وی افزود: مرز چذابه نیز برای تردد اتباع و مهاجرین خارجی غیرمقیم از کشورهای افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند تعیین شده است.
حیاتی تاکید کرد: از زائران اتباع خارجی که قصد شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی دارند، درخواست میشود براساس مرزهای تعیین شده، ورود و خروج خود را تعیین کنند تا هنگام ورود و خروج از مرزهای کشور دچار مشکل نشوند.