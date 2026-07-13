با توجه به اجرای برنامه مدیریت بار، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌ شده در استان اصفهان اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: خاموشی‌های بخش خانگی از ۲۰ تیرماه شروع شده است؛ اگرچه برنامه‌ها کمی با چالش روبرو بود اما اکنون همه برنامه‌ها در یک هفته آینده در نرم افزار «برق من» و وبگاه شرکت‌های توزیع در دسترس عموم است.

داوود قاسمی افزود: مردم استان می‌توانند با وارد کردن شناسه برق یا شماره موبایل ثبت‌شده، قبض و برنامه خاموشی خود را از طریق نرم افزار «برق من» یا بازوی «برق من» در پیام‌رسان بله دریافت کنند.

وی گفت: خاموشی‌های مدیریت بار در بخش خانگی از ساعت ۱۰ صبح شروع می‌شود و تا ساعت ۶ عصر در بازه‌ زمانی دو ساعته ادامه دارد و به طور میانگین، هر مشترک حداقل چهار تا پنج روز در هفته ممکن است این خاموشی را تجربه کند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود:از ساعت ۶ تا ۱۰ شب، اگر شرایط شبکه و مدیریت طوری باشد که نیازی به خاموشی نباشد، برنامه‌های خاموشی از این ساعت به بعد انجام نخواهد شد.

داوود قاسمی گفت: این برنامه‌ها تا ۳۰ مردادماه ادامه دارد و امید است از پایان مرداد به بعد با اجرای برنامه‌های مدیریت بار برنامه‌های خاموشی تعدیل شود.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته ۲۱ تیرماه، میزان مصرف برق استان پنج هزار و ۱۱۷ مگاوات رسید، افزود: از این مقدار حدود چهار هزار و ۴۱۶ مگاوات در نیروگاه‌های داخل استان تولید می‌شود و حدود ۷۰۲ مگاوات را نیز از طریق شبکه سراسری تأمین می‌کنیم.

به گفته سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ، دیروز 21 تیرماه اوج نیاز مصرف برق کشور به حدود ۷۴ هزار و ۴۴۱ مگاوات رسید و تا این تاریخ، ناترازی بین تولید و مصرف با توجه به ظرفیت‌های تولیدی موجود در کشور، حدود ۹ هزار و ۶۰۰ مگاوات بوده که در شبکه مشاهده می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص برق کشور، بخشی از آسیب‌های باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم همچنان فشار مضاعفی به شبکه وارد می‌کند افزود: حدود چهار هزار و ۶۰۰ مگاوات از ظرفیت‌های تولید برق کشور جنگ چهل روزه از دست رفت.

به گفته وی، در بخش کشاورزی نیز برنامه‌های مدیریت مصرف از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا 15:۳۰ هر روز اجرا می‌شود. در مقابل، کشاورزانی که با صنعت برق همکاری دارند، از ابتدای خرداد تا پایان شهریور در ۱۹ ساعت باقی‌مانده از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند که این موضوع می‌تواند حمایت مؤثری برای بخش تولید و کشاورزی باشد.