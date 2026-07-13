مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تعیین تکلیف حریم ۱۸ شهر در هشت شهرستان استان تهران در هفتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: با تصویب این مصوبه، حدود وظایف شهرداری‌ها و بخشداری‌ها شفاف می‌شود و زمینه جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و سوءاستفاده از تداخل حریم‌ها فراهم خواهد شد.

خبرگزاری صداوسیما رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه هفتمین جلسه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری در گفت و گو با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی، با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: در پی مصوبه تیرماه سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که بر اصلاح تداخل حریم شهرهای استان تهران از نظر تقسیمات کشوری و شهرسازی تأکید داشت، این موضوع با همکاری دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با انجام یک کار فشرده و هماهنگ میان حوزه عمرانی و حوزه سیاسی استانداری تهران و با راهبری استاندار تهران، رفع تداخل حریم ۱۸ شهر در هشت شهرستان استان انجام شد که این موضوع امروز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری بررسی و با اعمال یکی دو اصلاح جزئی، به تصویب رسید.

خالقی گفت: با تصویب این مصوبه، وضعیت حریم این ۱۸ شهر به طور رسمی تعیین تکلیف شد و مبنای قانونی لازم برای مدیریت و اعمال حاکمیت در این محدوده‌ها فراهم شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: همچنین از شورای‌عالی درخواست شد فرآیند رفع تداخل حریم برای سایر شهرهای استان تهران که خارج از حریم پایتخت قرار دارند، از جمله ورامین، پیشوا، قرچک و دیگر شهرها نیز ادامه یابد که این موضوع مورد تأکید اعضای شورا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اجرای این مصوبه موجب شفاف شدن حدود وظایف شهرداری‌ها و بخشداری‌ها خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز بر اساس مرزهای مشخص، مسئولیت‌های خود را انجام خواهند داد.

خالقی با بیان اینکه تداخل حریم‌ها در سال‌های گذشته زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده بود، افزود: به دلیل وجود مسئولیت‌های دوگانه، برخی افراد اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌کردند و از خلأهای موجود برای فرار از قانون بهره می‌بردند که با اجرای این مصوبه، این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف حریم شهرها و شفاف شدن حدود قانونی، نظم و انضباط بیشتری در مدیریت شهری استان تهران برقرار شده و روند نظارت بر ساخت‌وسازها نیز تسهیل شود.