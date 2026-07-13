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رئیس دانشکده دندانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ریزهخواری و مصرف مداوم شیرینیجات، دهان را برای مدت طولانی در وضعیت اسیدی نگه میدارد و همین مسئله یکی از مهمترین عوامل پوسیدگی دندان، آسیب به مینای دندان و بروز مشکلات لثهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن عزیزی، رئیس دانشکده دندانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در توضیح دلایل پوسیدگی سریع دندانها اظهار کرد: زمانی که غذا میخوریم، لایهای از ترکیب بزاق، مواد غذایی و باقیمانده غذا روی سطح دندان تشکیل میشود که به آن پلاک دندانی گفته میشود. اگر این پلاک با مسواک و نخ دندان بهموقع پاک نشود، بهمرور زمینه پوسیدگی دندان را فراهم میکند.
وی افزود: در صورت رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان، پلاک دندانی محیط اطراف دندان را اسیدی میکند و زمانی که pH دهان به کمتر از ۵.۵ برسد، مینای دندان دچار آسیب و تخریب میشود؛ موضوعی که آغاز پوسیدگی دندان است. این پلاک همچنین در ناحیه لثه نیز تجمع پیدا میکند و میتواند موجب عفونت لثه و تشکیل جرم دندانی شود.
عزیزی با تاکید بر ضرورت حذف پلاک دندانی گفت: این پلاک باید با مسواک زدن صحیح و استفاده از نخ دندان از بین برود، زیرا باقی ماندن آن به تخریب دندان و لثه منجر میشود.
وی با اشاره به نقش بزاق در کاهش اسیدیته دهان ادامه داد: پس از مصرف مواد شیرین، محیط دهان تا حدود ۲۰ دقیقه به بیشترین میزان اسیدیته میرسد، اما سپس جریان بزاق به کاهش این حالت کمک میکند و معمولا پس از حدود یک ساعت، شرایط دهان به وضعیت طبیعی بازمیگردد.
رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، «ریزهخواری» را دشمن اصلی سلامت دندانها دانست و تصریح کرد: وقتی فرد بهطور مداوم از شیرینی و مواد قندی استفاده میکند، pH دهان برای مدت طولانی در حالت اسیدی باقی میماند و این مسئله احتمال پوسیدگی را افزایش میدهد.
وی درباره راهکارهای حفظ سلامت دهان و دندان نیز گفت: تنها مسواک زدن کافی نیست، بلکه باید روش و زمان درست آن را نیز بدانیم. مسواک زدن منظم، بهویژه پس از وعدههای غذایی، در حفظ سلامت دهان و دندان بسیار موثر است.
عزیزی همچنین به کاربرد دستگاه واترجت اشاره کرد و افزود: واترجت وسیلهای کمکدرمانی مناسب برای شستوشوی دهان است که با فشار و پالس آب به پاکسازی بهتر کمک میکند. این وسیله بهویژه برای افرادی که ارتودنسی یا ایمپلنت دارند، بسیار مفید است، اما نباید جایگزین مسواک زدن شود و باید در کنار آن مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دندان از مینا، عاج و پالپ تشکیل شده است، گفت: پوسیدگی در مراحل اولیه بهراحتی درمان میشود، اما زمانی که به لایههای عمقیتر مانند عاج برسد، ممکن است در ابتدا بدون علامت باشد. حتی حدود ۶۰ درصد التهابها و عفونتهای ناشی از پوسیدگی ممکن است بدون نشانه واضح باشند و این مسئله به معنای سالم بودن دندان نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات دندانی تنها از طریق معاینه و رادیوگرافی مشخص میشوند، بنابراین افراد باید هر ۶ ماه یکبار برای بررسی وضعیت دهان و دندان به دندانپزشک مراجعه کنند، زیرا هرچه پوسیدگی پیشرفتهتر شود، درمان آن نیز زمانبرتر و پرهزینهتر خواهد بود.