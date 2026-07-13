مردم کهگیلویه و بویراحمد تلاشهای مرحوم حبیبی برای محیطزیست و منابع آب فراموش نمیکنند
فردا مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مرحوم حبیبی مدیر متعهد در حوزه آب را تا خانه ابدی اش همراهی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در پی درگذشت جهانگیر حبیبی، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقهای استان، مرور کارنامهٔ او نشان میدهد که وی را باید بیش از یک مدیر اجرایی، به مثابهٔ تاریخچهٔ زندهٔ مسائل آب این استان به شمار آورد.
حبیبی در طول سالهای خدمت خود، باتکیهبر دادههای فنی و مستند، پلی میان بدنهٔ کارشناسی و مطالبات مردمی ایجاد کرد.
مرحوم حبیبی با روایت مستند از چگونگی کنسلشدن طرح سد کلات، پرده از جفایی برداشت که برخی سیاسیون بر پیکرهٔ کهگیلویه روا داشتند؛ جفایی که موجب شد آبهای خروشان مارون در دشتهای خوزستان جاری شود و کهگیلویه همچنان تشنه بماند و آرزوی سد کلات، بر دل حبیبی و مردم استان، به حسرتی ماندگار تبدیل شود.
مرحوم حبیبی در یکی از مصاحبههای خود با افسوس یادآور شده بود که مطالعات اولیهٔ سد کلات در اواخر دههٔ ۷۰ انجام شد و هیچ مشکل فنی یا اختلاف ارتفاعی نداشت و آب بهصورت ثقلی به اراضی هدف منتقل میشد.
اما این طرح با مخالفت مسئولان وقت استان بایکوت شد و به سرانجام نرسید.
سالها بعد، در دورهٔ استانداری دکتر خادمی و از سال ۱۳۹۲ به بعد، گزینهٔ سد آبریز مطرح شد.
از اواخر سال ۱۳۹۴ و اوایل ۱۳۹۵، مطالعات اصلی آن شکل گرفت و مهمترین پارامتر برای احداث سد یعنی تخصیص آب، با همکاری جدی آقای تاجگردون و پیگیری مسئولین و نمایندهٔ وقت مردم، در اواخر سال ۱۳۹۵ صادر و ابلاغ شد.
در سال ۱۳۹۶، دستگاه اجرایی آن از آب منطقهای استان به شرکت آب نیرو منتقل شد و در کمیسیون تلفیق مجلس در سال ۱۳۹۷، ردیف اجرایی آن در قانون بودجه دیده شد.
اما سرنوشت سد آبریز نیز به سرنوشت سد کلات دچار شد و این آرزوی دیرینه نیز برای مرحوم حبیبی و مردم کهگیلویه، همچون رؤیایی نافرجام، در دل آنها باقی ماند.
بیگمان، بخش قابلتوجهی از سطح آگاهی کنونی جامعهٔ محلی نسبت به مسائل آب، مرهون شفافسازیهای او و ارائهٔ اطلاعات دقیق به گروههای مطالبهگر است.
او در عین وفاداری به اصول حرفهای خود در مجموعهٔ وزارت نیرو، از افشای ساختارهای ناکارآمد و مافیای آب ابایی نداشت و این شجاعت، او را به یکی از اثرگذارترین چهرههای روشنگر در عرصهٔ آب استان تبدیل کرد.
فقدان او نهتنها برای خانوادهٔ بزرگ صنعت آب که برای تمامی کنشگران زیستمحیطی و مردم کهگیلویه، خلأیی عمیق به جا میگذارد.
یاد و خاطرهٔ این مدیر دلسوز و حقیقتجو، همواره گرامی داشته خواهد شد.
روحش شاد و راهش پررهرو.
مراسم تشییع و یادسپاری این مدیر متعهد و دلسوز فردا سه شنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۸ در آرامستان شهر دهدشت برگزار می شود.