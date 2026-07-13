به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب ایران اظهار کرد: حمله به تأسیسات آب، حمله به حیات، سلامت و زندگی مردم است. در همه اسناد و قواعد بین‌المللی و همچنین در فرهنگ و تمدن شرقی و ایرانی، آب جایگاهی مقدس دارد و تعرض به آن، تعرض به حقوق اولیه انسان‌هاست. هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی آب، اقدامی مغایر با همه اصول انسانی و حقوق بشر است.

بزرگ‌زاده با اشاره به شهادت «شاکر محیسنی»، از کارکنان متعهد و خدوم شرکت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی، در جریان این حمله افزود: این همکار فداکار در حین انجام وظیفه و در پی حمله به ایستگاه پمپاژ آب به شهادت رسید و جان خود را در مسیر خدمت به مردم و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور تقدیم کرد. شهادت این خادم صنعت آب، سند دیگری بر ماهیت این اقدام است؛ اقدامی که نه تنها زیرساخت‌های غیرنظامی، بلکه خدمتگزاران مردم را نیز هدف قرار داد.

سخنگوی صنعت آب تأکید کرد: حمله به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی، نشانه درماندگی و استیصال در اندیشه و اقدام است. هنگامی که دشمن تأسیسات آب را هدف قرار می‌دهد، در حقیقت ناتوانی خود را به نمایش می‌گذارد. این رفتار نه افتخارآمیز است و نه دستاورد نظامی محسوب می‌شود؛ بلکه جلوه‌ای از پلیدی در فکر و رفتار است.

بزرگ‌زاده با اشاره به پیامد‌های این حمله گفت: حمله به ایستگاه پمپاژ زهکش RMD هندیجان با هدف ایجاد اختلال در عملکرد این تأسیسات حیاتی انجام شد، اما کارکنان صنعت آب از نخستین ساعات پس از حادثه برای مدیریت شرایط، کاهش آثار خسارت و تداوم خدمت‌رسانی وارد عمل شدند.

وی بیان کرد: حمله به آب، حمله به زندگی است و هدف قرار دادن تأسیسات آبی و نگهبانان آب، مصداق روشن جنایت جنگی به شمار می‌رود. جامعه جهانی و نهاد‌های مسئول باید نسبت به این اقدامات واکنش جدی نشان دهند و عاملان این جنایت را پاسخگو بدانند.

سخنگوی صنعت آب با تسلیت شهادت همکار خدوم سازمان آب و برق خوزستان در این حمله ناجوانمردانه، اعلام کرد: صنعت آب ایران با اتکا به تخصص و ایثار کارکنان خود، اجازه نخواهد داد خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود.