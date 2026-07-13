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برداشت گیلاس از باغهای منطقه دره مرادبیگ همدان آغاز شده و باغداران این منطقه این روزها مشغول برداشت یکی از مرغوبترین محصولات باغی استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهرستان همدان ۹ هزار هکتار باغ دارد که ۴۵۰ هکتار آن به کشت گیلاس اختصاص یافته است. پیشبینی میشود امسال حدود هزار و ۶۰۰ تن گیلاس از باغهای دره مرادبیگ برداشت و روانه بازار شود.
دره مرادبیگ با فعالیت حدود سه هزار باغدار، یکی از مناطق شاخص تولید گیلاس در استان همدان به شمار میرود. باغداران میگویند کیفیت، طعم و بازارپسندی گیلاس این منطقه به اندازهای است که محصول آن حتی دورریز قابل توجهی ندارد و همه آن به مصرف تازهخوری یا عرضه در بازار میرسد.
باغداران همچنین خواستار معرفی بیشتر گیلاس دره مرادبیگ، توسعه بازاریابی و ایجاد بازارهای جدید برای فروش این محصول هستند تا زمینه افزایش درآمد تولیدکنندگان و شناساندن هرچه بیشتر این محصول فراهم شود.