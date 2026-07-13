به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، وزیر جهاد کشاورزی در نشست بررسی طرح « جنگلداری نوین» با حضور مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر لزوم انجام بررسی های کارشناسی دقیق و اقناع تمامی دستگاه های مسئول پیش از اجرای طرح جنگلداری نوین اعلام کرد: این طرح پس از رفع ابهامات و تکمیل مطالعات وارد مرحله اجرا خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه با تأکید بر اینکه اجرای طرح جنگلداری نوین باید بر پایه بررسی های دقیق کارشناسی و اقناع همه دستگاه های مسئول انجام شود، گفت:هیچ تصمیمی نباید آینده جنگل های کشور را با خطر مواجه کند و این طرح پس از رفع ابهامات و تکمیل بررسی ها وارد مرحله اجرا خواهد شد.ویبا اشاره به اهمیت راهبردی منابع طبیعی و محیط زیست، افزود:اجرای هر طرح در عرصه های جنگلی، به علت آثار بلندمدت آن، نیازمند نهایت دقت، بررسی کارشناسی و اطمینان از نبود هرگونه ایراد و انحراف است؛ زیرا کوچک ترین خطا در آغاز چنین برنامه هایی می تواند در سال های آینده پیامدهای گسترده ای برای منابع طبیعی کشور به همراه داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش از آغاز اجرای طرح جنگلداری نوین، نشستی تخصصی برای بررسی همه ابهامات، پرسش ها و پیشنهادهای کارشناسان برگزار خواهد شد تا همه ابعاد طرح به جمع بندی برسد و سپس با پشتوانه ای محکم، قابل دفاع و ماندگار وارد مرحله اجرا شود.

نوری قزلجه در ادامه با تأکید بر اینکه مردمی سازی مدیریت جنگل ها نباید صرفاً به واگذاری امور به پیمانکاران محدود شود، افزود : مشارکت واقعی مردم زمانی محقق می شود که جوامع محلی و ساکنان مناطق جنگلی نقش اصلی را در حفاظت و مدیریت این عرصه ها ایفا کنند و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حفاظتی طرح به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

او از نهایی شدن برنامه مدیریت جنگل های زاگرس خبر داد و گفت: این برنامه صرفاً نیازمند رفع برخی ایرادات شکلی و اداری است و پس از انجام اصلاحات لازم، ابلاغ خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد پوشش گیاهی بعلت بارندگی های مناسب امسال ، نسبت به افزایش خطر وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع هشدار داد و بر آمادگی کامل استان ها تأکید کرد.

نوری قزلجه از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواست با ابلاغ دستورالعمل های لازم به ادارات کل استانی، هماهنگی با فرمانداری ها، مدیریت های جهاد کشاورزی، دهیاری ها، شوراهای اسلامی و جوامع محلی را برای پیشگیری و مهار سریع آتش سوزیهای احتمالی در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید از همه ظرفیت های مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی بهره گرفت، گفت: اطلاع رسانی گسترده، افزایش آمادگی نیروهای محلی و اقدام سریع در ساعات اولیه وقوع آتش سوزی، مهم ترین راهکار برای جلوگیری از گسترش خسارات به عرصه های طبیعی کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان از تلاش های کارکنان و نیروهای حفاظتی سازمان منابع طبیعی قدردانی کرد و بر تشدید اقدامات حفاظتی، افزایش بازدیدهای میدانی و برخورد قاطع با هرگونه تعرض، تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی ملی تأکید کرد.