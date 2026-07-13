

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اردو از شنبه ۲۰ تیر در زمین چمن مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز و تا ۲۵ تیر ادامه خواهد یافت که اسامی اردونشینان به شرح زیر است:

نگین ذاکری-‌ام البنین محسنی- زینب خادم- شقایق جاذبی (البرز) گلاره سهیلی- پریا آزاد ضیغم- کیمیا آزاد ضیغم – آیسا اسلامی- سارا ثمرخواه- مریم محمدی- اسما فخری- مهدیه دهقان- حدیث احمدی (تهران) ستایش شجاعی- فرشته امیری- آیدا خسروی- فاطمه مشایخی- یکتا بیدرانی (کرمان) زینب یزدی- مهدیه محمد پور (قم) محدثه عمارلو- شهرزاد مومنی- آتنا اسماعیل پور- مطهره صفاری- المیرا میرشعبانی- مهدیه کریمی- زهرا ایزانلو- نسترن فلاح حسینی- سحر کد کنی- نرگس رستگار- مژده وزیری- زهرا غفرانی (خراسان رضوی) عسل کاکایی (زنجان) ویدا بهراد (اردبیل)

سرمربی: زهرا قربانی (خراسان رضوی) مربی: زهره عینی (کرمانشاه)

مسابقات راگبی آسیایی سطح اول هفت نفره بانوان شهریورماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد.