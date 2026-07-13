نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در نشست اخلاق مدیران گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع شهدا، نشانه محبوبیت فراگیر رهبران الهی است و نصرت الهی، جمهوری اسلامی را از جنگ‌ها و توطئه‌های پیچیده عبور داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار »نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در جمع مدیران و مسئولان استان، حضور ده‌ها میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع رهبران و شهدا را نشانه محبوبیت فراگیر و نقش‌آفرینی فراتر از مرز‌های خانوادگی و محلی دانست.

وی افزود: وقتی فردی با مشی پیامبرگونه و عدالت‌خواهانه در رأس هرم قدرت قرار گیرد، مصیبت فقدان او مصیبت یک امت خواهد بود.

امام جمعه ایلام با اشاره به جایگاه بی‌بدیل ولایت فقیه در نظام اسلامی، حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب را حلقه اتصال حکومت علوی به حکومت مهدوی دانست و گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیریتی است که از جنس مردم باشد، دلسوز آنان باشد و زندگی خود را فدای هدایت و عزت امت اسلامی کند.

وی با اشاره به مدیریت رهبر معظم انقلاب در چهار دهه گذشته، عبور جمهوری اسلامی از جنگ‌ها، کودتا‌ها و توطئه‌های پیچیده جهانی را معجزه نصرت الهی خواند و گفت: هر یک از این بحران‌ها می‌توانست کشوری را از پای درآورد، اما با هدایت ولایت فقیه و حضور مردم، جمهوری اسلامی نه تنها باقی ماند بلکه امروز در عرصه‌های علمی و نظامی در جایگاه شانزدهم جهان ایستاده است.

کریمی‌تبار با اشاره به نصرت الهی در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: امروز هم همان نصرت الهی موجب شد که جمهوری اسلامی با وجود توطئه‌ها، جنگ‌ها و کودتا‌ها باقی بماند و پیشرفت کند. همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ زیرا قدرت بی‌نهایت خداوند بر قدرت محدود دشمنان غلبه دارد.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران استان گفت: حضور مسئولان در کنار مردم یک وظیفه الهی و انقلابی است. عدم حضور برخی مدیران در صحنه موجب نگاه دوگانه مردم و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود. مسئولیت ما فدای خواسته‌های حزبی نیست؛ امروز همه باید تمام‌قد در برابر دشمن بایستیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و صبر در برابر مشکلات افزود: اختلاف داخلی موجب ضعف و از بین رفتن هیبت نظام خواهد شد. خداوند با صابران است و نصرت الهی تنها با وحدت، حضور در میدان و اطاعت از ولایت محقق می‌شود. امروز وظیفه همه ماست که در برابر دشمنی که تمام‌قد ایستاده، با ایمان و وحدت مقاومت کنیم.