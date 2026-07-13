پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره منابع آب ملکان گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حسین نوروزی افزود: با مسدود سازی این تعداد چاه از برداشت ۱۵۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری شد که برای تامین آب از سفرههای زیرزمینی بسیار موثر است.
وی مقابله و مبارزه با حفر چاههای غیرمجاز را از اولویتهای اصلی اداره امور آب شهرستان ملکان اعلام کرد و گفت: تیمهای مختلف بازرسی و نظارت در نقاط مختلف شهرستان موارد تخلف را رصد کرده و با هر گونه اقدام غیرقانونی سریع برخورد میکنند.
نوروزی اظهار کرد: با اجرای این اقدام و طرح مقابله با چاههای غیرمجاز، ضمن جلوگیری از هدررفت آب از آبخوانهای منطقه، نقش مؤثری در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و حفظ پایداری آبخوانها دارد.
وی ادامه داد: در همین مدت تعداد ۶ دستگاه ادوات حفاری غیرمجاز موتوری نیز توقیف و سه دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای مشمول نصب شده است.
نوروزی یادآور شد: توقیف تجهیزات حفاری چاههای آب از شکلگیری تخلفات جدید جلوگیری کرده و نصب کنتورهای هوشمند نیز امکان پایش و مدیریت دقیقتر برداشت از چاههای مجاز را فراهم کرده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان ملکان با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات در چارچوب طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و با هدف کنترل برداشتهای غیرمجاز، صیانت از آبخوانها و حفاظت از حقوق بهرهبرداران قانونمند انجام شده است گفت: این طرح با جدیت در شهرستان ادامه خواهد داشت.