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برنامههای «منظومه ولایت»، با بررسی اندیشههای رهبر شهید از منظر منطقهای و بینالمللی، «سلام تهران»، با بررسی نقش خانواده در مراقبت از آلزایمریها و تشریح روند ثبتنام و اعزام زائران به کربلا، «تهران ۲۰»، با بازخوانی حماسه بدرقه رهبر شهید و «به خانه برمیگردیم» با موضوع سواد رسانهای، سپر خانواده در عصر دیجیتال، از رادیو فرهنگ و شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ در برنامه «منظومه ولایت»، ابعاد فرامرزی اندیشه و آراء رهبر شهید را با نگاهی تحلیلی و از منظری منطقهای و بینالمللی و در حوزههای استراتژیک همچون استقلال، عدالتخواهی، استکبارستیزی، مقاومت و کرامت انسانی بررسی می کند.
«منظومه ولایت» تنها به بازخوانی آراء نمیپردازد، بلکه با رویکردی تحلیلی، بازتاب این مفاهیم را در میان جریانهای فکری، فرهنگی و سیاسی جهان بررسی میکند. این برنامه با بهرهگیری از حضور کارشناسان، پژوهشگران، و صاحبنظران (اعم از نخبگان غیرایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور) به واکاوی این پرسش کلیدی میپردازد که چگونه اندیشههای رهبر شهید توانسته است فراتر از مرزهای جغرافیایی، در محافل علمی، رسانهای و سیاسی جهان، کانون توجه و تحلیل قرار گیرد.
از دیگر محورهای اصلی این برنامه، بررسی تأثیر گفتمان رهبر شهید بر جنبشهای مقاومت در منطقه، تحلیل واکنش نخبگان و رسانههای غربی به این اندیشهها و همچنین ظرفیتهای تمدنی این مکتب در عرصه بینالملل است. در واقع، «منظومه ولایت» فرصتی مغتنم برای شناخت جایگاه جهانی اندیشهای است که فارغ از محدودیتهای مرزی، همچنان الهامبخش جریانهای فکری و فرهنگی در اقصینقاط جهان به شمار میآید.
این برنامه به تهیهکنندگی احمد خدابنده از گروه «تاریخ و اندیشه» رادیو فرهنگ، شنبهها ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
برنامه «سلام تهران» با حضور کارشناسان حوزههای سلامت، ادبیات، خانواده، خدمات اجتماعی و خبرنگاران، تازهترین موضوعات روز را در فضایی گفتوگومحور بررسی میکند.
دکتر مجید کیهانیفرد، فوقتخصص مغز و اعصاب، درباره بیماری آلزایمر، نقش خانواده در مراقبت از بیماران و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی آنان گفتوگو میکند.
در ادامه، دکتر بهروز اتونی، کارشناس ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، با نگاهی به ظرفیتهای شعر و ادبیات، از نقش زبان شعر در دعا، سخن خواهد گفت.
در بخش خبری برنامه نیز مهسا شمس، خبرنگار حوزه اجتماعی، تازهترین اخبار و رویدادهای اجتماعی روز را مرور میکند.
همچنین مرتضی آقایی، مسئول اعزام ستاد اربعین، با تشریح روند ثبتنام و اعزام زائران، آخرین برنامهریزیها و خدمات پیشبینیشده برای سفر اربعین را ارائه خواهد کرد.
در بخش دیگری از برنامه، دکتر شقایق حسینپور، مشاور خانواده، به اهمیت همدلی، آرامش و گفتوگوی مؤثر در خانواده و نقش آن در تحکیم روابط میان اعضای خانواده میپردازد.
برنامه «سلام تهران» به تهیهکنندگی آرمین عابدینی و با اجرای مرتضی پرنیان و فریبا باقری، سهشنبه ۲۳ تیر ساعت ۷ صبح از شبکه تهران رپخش می شود.
بازخوانی ابعاد مختلف وداع و بدرقه باشکوه پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید و همچنین بررسی مدیریت استاندار تهران در برگزاری این مراسم عظیم، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
در میز «بلوار فرهنگ»، «زینب شریعتمدار»، فعال فرهنگی در کشورهای مقاومت، به بررسی بازتابهای بینالمللی این حرکت بینظیر و پیام حضور خروشان مردم در شهرهای مختلف بهویژه عراق خواهد پرداخت.
در میز «شهران»، «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، درباره مدیریت رویدادهای کلان پایتخت و نقش یکپارچگی داخلی در خلق این حماسه ماندگار گفتوگو میکند.
برنامه «تهران ۲۰» با اجرای امید قالیباف و علی مروی و تهیهکنندگی مجتبی احمدی، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود و به موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری، شهری و بانوان میپردازد.
مجله عصرگاهی «به خانه برمیگردیم» همزمان با روز فناوری اطلاعات، به موضوعاتی از قبیل آخرین تحولات حوزه فناوری، اهمیت سواد رسانهای در خانواده، علل پارگی مینیسک زانو و روشهای درمان، و آموزش آشپزی میپردازد.
در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «حسین حاجیتقی»، جراح و متخصص ارتوپدی و فوقتخصص جراحی زانو، درباره علل پارگی مینیسک زانو، راههای پیشگیری و درمان آن، گفتوگو خواهد کرد.
در بخش دیگری از برنامه، دکتر «محمد محسن صدر»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به آخرین تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواهد پرداخت.
همچنین، «سید علیرضا آلداود»، پژوهشگر و مدرس سواد رسانهای و فضای مجازی، با موضوع «سواد رسانهای، سپر شناختی خانواده»، به بررسی اهمیت سواد رسانهای در خانواده و نقش آن در شرایط بحران و جنگ میپردازد.
در بخش آشپزی برنامه نیز «پاییزه حاجیبابایی»، آشپز، طرز تهیه «کیک سهشیر» را آموزش خواهد داد.
برنامه «به خانه برمیگردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیهکنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش میشود.