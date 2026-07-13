به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران اعلام کرد: ایران با حضور ۷۶ دانشگاه در این فهرست، توانسته است در کنار قدرت‌های بزرگ علمی جهان نظیر چین و آمریکا، جایگاه قابل توجهی در میان ۲۷۴۹ دانشگاه بررسی‌شده در ۶ قاره کسب کند.

رئیس مؤسسه ISC، با تبیین جزئیات این رتبه‌بندی اعلام کرد که دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و جانز هاپکینز، رتبه‌های اول تا سوم جهان را در این رتبه‌بندی به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه ایران خاطرنشان کرد: «ایران با ۷۶ دانشگاه در این لیست حضور دارد و در کنار کشور‌هایی مانند چین (۴۶۳ دانشگاه)، آمریکا (۳۲۳)، هند (۱۸۰) و ژاپن (۱۲۲) قرار گرفته است».

بر اساس داده‌های منتشر شده، دانشگاه تهران در صدر لیست برترین‌های کشور در این نظام قرار گرفته است.

ده دانشگاه برتر ایران در این فهرست، به ترتیب عبارتند از: دانشگاه تهران؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه فردوسی مشهد.

گفتنی است رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵ ISC بر اساس شاخص کلیدی: پژوهش، آموزش، فعالیت‌های بین‌المللی، فناوری و نوآوری و شاخص جدید «اثرگذاری اجتماعی» انجام شده است.