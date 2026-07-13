به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جدیدترین روش‌های پیشگیری از " کانسر سرویکس " سرطان دهانه رحم توسط پزشکان متخصص زنان و زایمان در سمینار علمی که به میزبانی نظام پزشکی و آزمایشگاه پاتوبیولوژی‌های شهرستان آمل برگزار شد ارائه و همزمان از پیشرفته‌ترین دستگاه مربوط به شناسایی و تشخیص سریع این بیماری نیز در آمل رونمایی شد.

سمینار علمی " کانسر سرویکس "با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران نظام پزشکی شهرستان آمل و با مشارکت آزمایشگاه پاتوبیولوژی مادر و آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس در آمل برگزار شد.

سرطان سرویکس یا همان سرطان دهانه رحم می‌توان گفت چهارمین عامل سرطان و دومین سرطان شایع که در بسیاری از زنان منجر به مرگ می‌شود.

این نوع سرطان متاسفانه امروزه در سرتاسر جهان سالانه میلیون‌ها نفر از خانم‌ها به این نوع بیماری در دستگاه تناسلی خود مبتلا می‌شوند.

یکی از پزشکان متخصص زنان وزایمان شهرستان آمل در توضیح این بیماری گفت: سرطان دهانه رحم نوعی سرطان است که در سلول‌های قسمت پایین رحم و متصل به واژن رخ می‌دهد و وقتی که سلول‌های دهانه رحم رشد غیر طبیعی دارند و به سرعت تکثیر می‌شوند سرطان رحم اتفاق می‌افتد.

دکتر فرشته یزدانی افزود: یکی از عوامل محرک سرطان دهانه رحم تماس با ویروس پاپیلومای انسانی است که در سلول‌های سرویکس جهش ایجاد می‌کند.

این پزشک متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه این جهش باعث میشود سلول‌های طبیعی به سلول‌های غیر طبیعی تبدیل گردند تصریح کرد: سلول‌های غیر طبیعی جمع شده و توده‌ای به نام تومور را تشکیل می‌دهند. توده و یا تومور در سرویکس میتواند خوش خیم یا بدخیم باشد.

به گفته خانم دکتر یزدانی، توده‌های خوش خیم پولیپ کیست و زگیل‌های ناحیه تناسلی معمولاً خطرناک نمی‌باشند و به سایر بافت‌های اطراف تهاجم پیدا نمی‌کنند، اما توده‌های بدخیم سرطان سرویکس گاهی تهدید کننده زندگی افراد بوده و می‌تواند به بافت‌ها و اعضای اطراف تهاجم پیدا کند و یا به سایر نقاط بدن منتشر شوند.

وی درخصوص عوامل ایجاد سرطان دهانه رحم در زنان را بی اطلاع وعدم مراجعه به موقع به پزشک متخصص برای واکسن‌های پیشگیری ازاین سرطان عنوان کرد وگفت: عفونت به ویروس پاپیلومای انسانی یا "‌اچ پی وی " در ۹۰ درصد موارد باعث ایجاد این بیماری درخانم‌ها می‌شود وحتی فرد ممکن است تا چندین سال به این ویروس آلوده شده واز آن بی اطلاع باشد.

واکسن، علاج پیشگیری قبل از بروز سرطان

رییس نظام پزشکی شهرستان آمل هم دراین سمینارعلمی با بیان اینکه سرطان سرویکس؛ بیماری‌ای که اگرچه در زمره سرطان‌های شایع میان زنان قرار دارد، اما با آگاهی‌بخشی درست و تشخیص به‌موقع، می‌تواند تحت کنترل درآید.

دکتر امیر بهاری افزود: برگزاری همایش‌های تخصصی از این دست، تنها بحث در مورد تئوری‌ها نیست؛ بلکه هدف، انتقال دانش برای نجات جان انسان‌هاست و به همین منظور پزشکان مختصص و فوق تخصص حوزه زنان مازندران دراین سمینارعلمی با همکاری نظام پزشکی وآزمایشگاه‌های شهرستان آمل، سرطان شایع سرویکس درمیان زنان را بررسی کردند.

وی اضافه کرد: استفاده از واکسن‌های "‌اچ پی وی " برای هم دختران جوان وخانم‌ها درسنین بالا توصیه می‌شود و بهترین و کلیدی‌ترین اصول اولیه در پیشگیری از سرطان رایج در میان زنان است.

راه اندازی دستگاه تشخیص سریع سرطان‌های سرویکس در آمل

درهمین زمینه مجری برگزاری سمینارعلمی سرویکس و مدیرآزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس آمل از راه اندازی دستگاه " آپتیما " به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تشخیص وشناسایی با دقت بالا ویروس‌های زگیل تناسلی و سرطان‌های دهانه رحم دراین مرکز درمانی خبر داد.

دکتر هومن میرب‌ها افزود: با راه اندازی وبهره برداری ازاین دستگاه فوق پیشرفته، زمان جواب دهی وتشخیص نمونه‌های مربوط به این نوع ویروس وابتلا افراد به سرطان دهانه رحم درکمتر از یک تا دو ساعت رسیده است.

وی اضافه کرد: تشخیص به موقع وسریع این بیماری به زنان مبتلا ویا درمعرض ابتلا به این سرطان، کمک قابل توجهی به کاهش آسیب‌های اجتماعی در زنان خواهد داشت و درمقابل پزشکان متخصص حوزه زنان نیز به صورت تخصصی دراین حوزه وبا دقت بیشتری روی بیمار شناسایی شده به علائم سرطان، روند درمانی را ادامه خواهند داد.

دکتر میرب‌ها یادآورشد: سرطان دهانه رحم، تهدیدی است که با بی‌اطلاعی از علائم و عدم غربالگری‌های دوره‌ای، می‌تواند زندگی بسیاری از زنان را با بحران مواجه کند. از همین رو، ضرورت برگزاری چنین نشست‌های تخصصی، نه تنها از سوی متخصصان، بلکه از سوی نهاد‌های سلامت به شدت احساس می‌شود؛ تا زنجیره آگاهی‌بخشی از پزشک تا جامعه، تکمیل گردد.

وی یادآور شد، بکارگیری روش‌های نوین جراحی تا تکنولوژ‌های پیشرفته در تشخیص و درمان، همگی با دقت علمی بالا در این سمینار مورد واکاوی قرار گرفته ودرعین حال هدف نهایی این همایش، کاهش نرخ ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری است.

غلامی و گزارشی از این همایش: