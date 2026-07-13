به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در کمربندی بهشت زهرا این جاده، عوامل اورژانس به سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

جاویدان افزود: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات درمانی اولیه، سه مصدوم را برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل کردند و پنج مصدوم دیگر در محل حادثه درمان شدند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.