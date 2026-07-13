به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار داشت: با تلاش نیروی فراجا و اخذ حکم قضایی، در برخی مناطق شهرستان اهواز تعداد ۲۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در قالب ۶ مزرعه در مناطق کوی سادات، کوی علوی و کوی سیاحی کشف و توقیف شد.

وی افزود: هر دستگاه ماینر معادل یک کولر گازی مصرف برق دارد که باعث بروز نوسان شدید ولتاژ، اشکال فنی در تحهیزات شبکه برق، آسیب به وسایل برقی مردم و سلب آسایش و رفاه عمومی می‌شود.

فراتی تاکید کرد: استفاده غیرمجاز از این دستگاه‌ها علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشی‌های ناگهانی طولانی مدت نیز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: اولویت اول شرکت توزیع برق در شرایط فعلی، تامین آسایش و آرامش عمومی شهروندان است، بنابراین از شهروندان گرامی انتظار می‌رود در صورت مشاهده چنین مکان‌هایی بلافاصله از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش خود را ثبت و پاداش دریافت نمایند.

وی می‌گوید: شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون زیرپوشش خدمات این شرکت قرار دارند و اقدامات نظارتی و برخورد با انشعابات غیرمجاز و استخراج‌کنندگان رمزارز در همه این مناطق ادامه خواهد داشت.

فراتی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، علاوه بر تحمیل خسارت به مردم، زیرساخت‌های برق را نیز با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز بیان داشت: این شرکت در برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاطعانه عمل می‌کند و بر اساس قانون، متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات، مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین به دلیل خسارت‌های وارده به شبکه و شهروندان خواهند شد.

وی در پایان گفت: جا دارد از نیرو‌های فراجا به ویژه پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی که برای تامین برق مطمئن و پایدار و در راه خدمت به مردم با تمام توان پای کار بوده و با همکاری مستمر از ابتدای سال تاکنون در قالب طرح مهتاب اقدامات ارزشمندی داشتند، قدردانی کنیم.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از شناسایی و ضبط ۲۳ دستگاه استخراج رمزارز در شهرک‌های صنعتی آبادان، بهبهان و ایذه خبر داده و سوءاستفاده از برق رایانه (صنعتی) برای این فعالیت‌ها را تضییع حق مشترکان قانونی عنوان کرده است.