معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از توافق با پلیس مهاجرت و اتباع فراجا جهت تسهیل کامل فرآیند‌های مربوط به ویزا، اقامت، ثبت مهر‌های ورود و خروج و بخشودگی جرایم دانشجویان غیرایرانی خبر داد.

تسهیل فرآیند‌های ویزا، اقامت و تردد دانشجویان بین‌الملل

تسهیل فرآیند‌های ویزا، اقامت و تردد دانشجویان بین‌الملل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر قنبری باغستان گفت: در پی تحولات اخیر و شرایط خاص ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور که منجر به خروج موقت دانشجویان غیرایرانی و انتقال موقت کلاس‌های برخی دانشگاه‌ها به بستر مجازی شد، دغدغه‌هایی در خصوص وضعیت اقامتی این دانشجویان شکل گرفت که نیازمند هماهنگی‌های بین‌دستگاهی بود.

وی افزود: به دلیل عدم حضور فیزیکی دانشجویان در کشور طی ماه‌های گذشته، مهلت قانونی اقامت یا روادید برخی از آنان منقضی شده بود که این مسئله طبق قوانین جاری، جریمه‌های مالی و موانع اداری جهت صدور مجوز ورود مجدد را به همراه داشت.

بخشودگی کامل جرایم در بازه زمانی شش‌ماهه

معاون بورس و امور دانشجویان خارج تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و مساعدت ویژه پلیس مهاجرت و اتباع فراجا، مقرر شد کلیه جرایم اقامتی دانشجویان غیرایرانی که در بازه زمانی شش‌ماهه (از اوایل دی‌ماه تا اواسط مردادماه) مشمول جریمه‌های تأخیر شده‌اند، مورد بخشودگی کامل قرار گیرد.

دکتر قنبری باغستان با تأکید بر رفع موانع تردد این دانشجویان یادآور شد: با تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، فرآیند تمدید اقامت، صدور روادید و ثبت مهر‌های ورود و خروج دانشجویان خارجی تسهیل شده و این گروه از دانشجویان برای بازگشت و ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور با هیچ مانع قانونی یا اداری مواجه نخواهند شد.

یکپارچه‌سازی فرایند‌های مرتبط با دانشجویان بین الملل در سراسر کشور

وی گفت: با توجه به گزارش‌های واصله از دانشگاه‌ها مبنی بر وجود برخی اختلاف نظر‌ها در اجرای ضوابط توسط مراکز استانی، در این نشست مقرر شد این موضوع نیز به صورت مشتر‌ک از سوی سازمان امور دانشجویان و فرماندهی پلیس گذرنامه مرکز دنبال و به کلیه استان‌ها ابلاغ شود.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج در پایان خاطرنشان کرد: امید است با پیگیری و ابلاغ این تصمیمات، مشکل دانشجویان بین الملل، به‌ویژه در استان‌های مرزی و مبادی ورودی نیز حل شود.