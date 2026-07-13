





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: ساعتی پیش حادثه‌ای در یک ساختمان در حال ساخت واقع در بلوار شهید مطهری سبزوار رخ داد و در پی سقوط یک کارگر جوان به داخل چاله آسانسور وی جان خود را از دست داد.

محمد همتی افزود: آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۲ و ۴ سازمان آتش‌نشانی پس از حضور در محل، پیکر بی‌جان این کارگر را از داخل چاله آسانسور خارج و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه دادند.