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کارگر جوان سبزواری بر اثر سقوط در چاله آسانسور جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسانرضوی، مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: ساعتی پیش حادثهای در یک ساختمان در حال ساخت واقع در بلوار شهید مطهری سبزوار رخ داد و در پی سقوط یک کارگر جوان به داخل چاله آسانسور وی جان خود را از دست داد.
محمد همتی افزود: آتشنشانان ایستگاههای ۲ و ۴ سازمان آتشنشانی پس از حضور در محل، پیکر بیجان این کارگر را از داخل چاله آسانسور خارج و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه دادند.