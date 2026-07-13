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مدیر حقوقی بورس تهران گفت: رسیدگی به همه پروندههای تخلفاتی رسوبی در این بورس پایان یافت.
ببه گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمدمحسن فرحزادی افزود: بورس تهران همسو با تحقق اهداف صیانتی و پیشگیرانه در بازار سرمایه و پیرو ریلگذاری انجام شده در حوزه رسیدگی به تخلفات اعضا، دیگر با هیچ پرونده تخلفاتی بلاتکلیف رسوبی مواجه نیست.
وی توضیح داد: اتکا بر آرای تعلیقی به لحاظ تأثیر آن بر مراقبت اعضا از ارتکاب مجدد تخلف در بازه زمانی تعلیق، از جمله رویکردهای جدید و مؤثر در حوزه رسیدگی انضباطی بوده است.
مدیر حقوقی بورس تهران تاکید کرد: باوجود حصول نتیجه مطلوب در امر رسیدگی به پروندههای قبلی، هنوز رسالت بورس تهران در این حوزه پایان نیافته است؛ زیرا همسو با تحقق اهداف مزبور، نهفقط رسیدگی بلکه شناخت علل و گلوگاههای وقوع تخلفات نیز بسیار حائز اهمیت است.
فرحزادی افزود: وقوع تخلف یا ناشی از عملکرد خود اعضا است که در این موارد باید با جدیت با تخلف برخورد شود؛ اما در مواردی که وقوع تخلف به علت تغییر در رفتار بازار روی داده است و احتراز از ارتکاب تخلف غیرممکن بوده یا با سختی قابل ملاحظهای مواجه بوده است، احکام و ضوابط مربوط باید با دقت بالایی بررسی شوند تا در صورت لزوم اصلاحات لازم در مورد آنها به مراجع ذیربط پیشنهاد شود؛ چون در غیر این صورت اعضا در حیطه فعالیت خود با مقررات دست و پاگیری مواجه خواهند شد که این امر کاهش کارایی و پویایی بازار را به دنبال خواهد داشت.
مدیر حقوقی بورس تهران تصریح کرد: واحد تدوین و تنقیح مقررات، ذیل مدیریت حقوقی بورس تهران تشکیل شده است تا با بررسی ابعاد و شقوق مختلف ارتکاب تخلفات و مقررات مربوط و با انجام بررسیهای تطبیقی، نتایج حاصل از بررسیهای منسجم خود را برای انجام اصلاحات لازم تهیه کند.