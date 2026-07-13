در نشست پایش عملکرد طرح‌های مسکن در شهر‌های جدید امیرکبیر، بهارستان، بینالود و ایوانکی، با هدف رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی، مصوبات فوری جهت تسریع در تکمیل طرح‌های در جریان و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تصویب شد.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن وشهرسازی، نشست پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن در چهار شهر جدید امیرکبیر، بهارستان، بینالود و ایوانکی با حضور عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید و مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن برگزار و راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع موجود به تصویب رسید.

در این نشست، با تأکید بر تسریع در روند اجرایی طرح‌ها، تعیین تکلیف نهایی قرارداد مشارکت مدنی طرح ایلام‌نیک در بهارستان ظرف مدت سه روز و اجرای فوری دستورالعمل تأمین مالی دهک‌های یک تا چهار مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در بخش شهر جدید بینالود و ایوانکی، بر انعقاد قراردادهای واگذاری اراضی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین تکلیف متقاضیان مؤثر تا پایان تیرماه تأکید شد.

در شهر جدید ایوانکی نیز انجام متمم تسهیلات بانکی برای هزار واحد مسکونی با قید فوریت مصوب گردید.

در بخش امیرکبیر نیز متمم تسهیلات بانکی برای ۱۹۳ واحد و انجام قراردادهای مشارکت مدنی برای ۱۷۱ واحد باقی‌مانده از طرح‌های مسکن حمایتی در دستور کار قرار گرفت.

علاوه بر این، حمایت مالی از متقاضیان دهک‌های حمایتی در طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، از طریق جذب منابع از صندوق ملی مسکن و همکاری با نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، از دیگر محورهای تصمیمات این نشست بود.