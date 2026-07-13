به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم ملی تیراندازی ایران با ترکیب ۱۶ ورزشکار در چهار بخش تفنگ، تپانچه، تراپ و اسکیت ۲۶ تیرماه راهی مسابقات جهانی می‌شود.

در ترکیب تیم اعزامی؛ نام هانیه رستمیان تیرانداز مازندرانی به چشم می‌خورد تا در رشته تپانچه برای کشورمان به میدان برود.

جام جهانی تیراندازی از ۳۱ تیر تا ۶ مرداد ماه در هانگژوی چین برگزار می‌شود و تیم ملی تیراندازی کشورمان با ۱۶ تیرانداز، جمعه ۲۶ تیر ماه راهی این رقابت‌ها خواهد شد.

هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ

وحید گل خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه

محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ

و امیر محمد دادگر و سعیده فتحی در رشته اسکیت نفرات اعزامی به جام جهانی هانگژو هستند.

محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه، علی افسری، مربی تیم ملی تراپ و فرشید عبدالمحمدی مربی تیم ملی اسکیت، کادر فنی تیم‌های ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. امید نجاری نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.

برنامه جام جهانی تیراندازی به شرح زیر است:

*چهارشنبه ۳۱ تیر ماه:

مقدماتی اسکیت زنان ساعت ۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مقدماتی اسکیت مردان ساعت ۴:۳۰ تا ۱۳

مقدماتی تپانچه میکس ۴:۴۵ تا ۷

فینال تپانچه میکس ساعت ۸:۳۰

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان ۴:۴۵ تا ۹

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر آقایان ساعت ۷:۴۵ تا ۱۱

فینال تفنگ ۱۰ متر آقایان ساعت ۱۳

*پنجشنبه اول مرداد:

مقدماتی اسکیت زنان و مردان ۳:۳۰ تا ۱۰

نیمه نهایی ۵۰ متر سه وضعیت زنان ۴:۴۵ تا ۶:۳۰

فینال تفنگ ۵۰ کتر سه وضعیت بانوان ساعت ۸:۳۰

فینال اسکیت زنان ساعت ۱۱:۴۵

فینال اسکیت مردان ساعت ۱۳:۱۵

*جمعه ۲ مرداد ماه:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۴:۴۵ تا ۸

فینال تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۹:۳۰

*شنبه ۳ مرداد ماه:

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر بانوان ۴:۴۵ تا ۸

فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان ساعت ۱۰

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان ۴:۴۵ تا ۹

*یکشنبه ۴ مرداد ماه:

مقدماتی تراپ بانوان ساعت ۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مقدماتی تراپ آقایان ساعت ۳:۳۰ تا ۱۳

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (دقت) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۳۰

نیمه نهایی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان ساعت ۴:۴۵ تا ۷:۳۰

فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان ساعت ۸:۳۰

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر آقایان ساعت ۶:۱۵ تا ۹:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر آقایان ساعت ۱۱

*دوشنبه ۵ مرداد ماه:

مقدماتی تراپ بانوان و تراپ آقایان ساعت ۳:۳۰ تا ۱۰

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (سرعت) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۳۰

فینال تپانچه ۲۵ متر بانوان ساعت ۸:۱۵

فینال تراپ بانوان ساعت ۱۱:۴۵

فینال تراپ آقایان ساعت ۱۳:۱۵

*سه شنبه ۶ مرداد ماه:

مقدماتی تراپ میکس ساعت ۴:۳۰ تا ۱۰

فینال تراپ میکس ساعت ۱۱:۴۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۴:۴۵ تا ۵:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۷:۳۰