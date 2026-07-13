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دروازهبان و یکی از کاپیتانهای تیم فوتبال سپاهان اصفهان قراردادهای خود با این باشگاه را تمدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام باشگاه سپاهان، این باشگاه قرارداد دو بازیکن باتجربه و تأثیرگذار خود، سید حسین حسینی و سید محمد کریمی را تمدید کرد.
بر این اساس، سید حسین حسینی دروازهبان سپاهان، قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد تا همچنان از دروازه طلاییپوشان اصفهان محافظت کند.
همچنین سید محمد کریمی، هافبک و کاپیتان سپاهان، نیز قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.