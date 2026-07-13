معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام قرار گرفتن مواد اولیه صنعت شوینده در اولویت نخست تخصیص ارز، گفت: با وجود محدودیت‌های ارزی، طی سه ماه گذشته نیاز ارزی این صنعت به‌گونه‌ای تأمین شده که تولید محصولات شوینده با کمبودی مواجه نشده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا انصاری در سی و سومین نمایشگاه صنعت آرایشی و بهداشتی با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع کلیدی کشور گفت: وزارت صمت ۲۶ کالای منتخب را تعیین کرده است که هرکدام نماینده یکی از صنایع مهم کشور محسوب می‌شوند و تامین نیازهای آنها با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: صنعت شوینده یکی از این صنایع است و مواد اولیه مورد نیاز آن در سطح نخست اولویت‌بندی وزارت صمت برای تخصیص ارز قرار دارد. با وجود محدودیت‌ها و کمبودهایی که طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف ایجاد شده، تلاش کردیم ارز مورد نیاز این صنعت را به نحوی تامین کنیم که تولید کشور با کمبود مواجه نشود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه تحولات صنعت پتروشیمی بر فعالیت تولیدکنندگان مواد شوینده تاثیرگذار بوده است، گفت: با همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت، تلاش شده است آثار این مشکلات بر تولید و بازار به حداقل برسد. رویکرد وزارت صمت نیز این است که تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز صنایع ضروری، به‌ویژه صنایع مرتبط با کالاهای مصرفی مردم، بدون وقفه ادامه یابد.

انصاری درباره اولویت‌بندی تعرفه‌های وارداتی صنایع عمومی، گفت: صنایع عمومی نزدیک به نیمی از بخش صنعتی فعال کشور را شامل می‌شوند. در این حوزه، بیش از ۳۰۰ تعرفه وارداتی در سطح نخست اولویت قرار گرفته‌اند و هدف‌گذاری وزارت صمت این است که تا پایان سال، ۱۰۰ درصد ارز مورد نیاز این تعرفه‌ها از منابع بانکی تأمین شود.

وی ادامه داد: سطح دوم با عنوان «حیاتی تولید» تعریف شده و بیش از ۶۰۰ تعرفه را در بر می‌گیرد. در مجموع، بیش از ۹۰۰ تعرفه در سطوح اول و دوم قرار دارند و تلاش می‌شود بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز تعرفه‌های سطح دوم نیز از طریق منابع بانکی تأمین شود.

معاون وزیر صمت اضافه‌کرد: سطح سوم با عنوان «ضروری تولید» تعریف شده و بیش از ۳۰۰ تعرفه در آن قرار گرفته است. مجموع تعرفه‌های سطوح اول، دوم و سوم به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ ردیف می‌رسد؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود سهم تأمین ارز بانکی برای تعرفه‌های سطح سوم کمتر از ۵۰ درصد باشد.

انصاری خاطرنشان کرد: سطح چهارم نیز به تعرفه‌های مرتبط با «حفظ اشتغال» اختصاص دارد. برآورد فعلی این است که در سال جاری امکان تأمین ارز این گروه از محل منابع بانکی وجود نداشته باشد؛ ازاین‌رو، استفاده از روش‌های جایگزین تأمین ارز برای این دسته از صنایع در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: بدون تردید برای حفظ شرایط مناسب تولید با چالش‌هایی مواجه هستیم، اما با درک مشترکی که میان سیاستگذاران وزارت صمت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان وجود دارد، تلاش می‌کنیم از این شرایط با کمترین هزینه ممکن برای مردم و بخش تولید عبور کنیم.

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی شوینده، بهداشتی،سلولزی و صنایع وابسته (بیوتی و کلین) با حضور بیش از ۱۶۰ شرکت داخلی و خارجی امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.